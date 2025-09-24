Корнеев о Черчесове: «Не понимаю, почему он не был востребован у грандов. Это топовый тренер с четкими идеями, вряд ли ему нужно что-то доказывать»

Игорь Корнеев считает, что Станислав Черчесов мог бы возглавить топ-клуб.

Российский тренер с августа работает в «Ахмате». Грозненская команда по итогам 9 туров Мир РПЛ набрала 12 очков и занимает 9-e место в турнирной таблице.

«Черчесову вряд ли что‑то нужно доказывать, он и так топовый тренер. Не понимаю, почему он не был востребован у грандов.

То, что он делает в «Ахмате », неудивительно, это тренер всегда с четкими идеями и организациями.

Вроде те же игроки в команде, но с приходом Черчесова их сложно обыграть», – сказал бывший футболист сборной России.