Корнеев о Черчесове: «Не понимаю, почему он не был востребован у грандов. Это топовый тренер с четкими идеями, вряд ли ему нужно что-то доказывать»
Игорь Корнеев считает, что Станислав Черчесов мог бы возглавить топ-клуб.
Российский тренер с августа работает в «Ахмате». Грозненская команда по итогам 9 туров Мир РПЛ набрала 12 очков и занимает 9-e место в турнирной таблице.
«Черчесову вряд ли что‑то нужно доказывать, он и так топовый тренер. Не понимаю, почему он не был востребован у грандов.
То, что он делает в «Ахмате», неудивительно, это тренер всегда с четкими идеями и организациями.
Вроде те же игроки в команде, но с приходом Черчесова их сложно обыграть», – сказал бывший футболист сборной России.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
