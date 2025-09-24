Экс-агент Черчесова: «Станислав Саламович может вывести «Ахмат» на новый уровень. Команда прогрессирует больше других»

Анзор Гаргаев отметил прогресс «Ахмата» при тренере Станиславе Черчесове.

После 9 туров грозненский клуб занимает в РПЛ 9-е место. При Черчесове «Ахмат» не проигрывает в чемпионате, до его назначения было 3 поражения подряд.

«Черчесов может вывести «Ахмат» на новый уровень. Команда скоро будет играть еще лучше. Пока «Ахмат » прогрессирует больше других клубов РПЛ .

Станислав Саламович — тот тренер, который поможет «Ахмату» в решении его проблем», — сказал бывший агент тренера «Ахмата» Станислава Черчесова .