Владислав Радимов: «ЦСКА высоко поднял планку ожиданий после яркого старта. Многие ждут, что армейцы пройдутся катком по всем соперникам, но это неверно»

Владислав Радимов высказался о ЦСКА.

ЦСКА с 18 очками после 9 матчей занимает второе место в таблице Мир РПЛ. Первые 7 туров чемпионата армейцы прошли без поражений.

«ЦСКА очень высоко поднял планку ожиданий после яркого старта сезона. Теперь многие ждут, что армейцы и дальше пройдутся катком по всем соперникам, но это неверно.

Хотя даже на спаде ЦСКА остается довольно‑таки сильной командой, и я считаю их фаворитами матча против «Балтики». Учитывая фактор своего поля, я думаю, что ЦСКА победит. В конце концов, «Балтика» должна же когда‑то проиграть в чемпионате», – заявил экс-хавбек сборной России.