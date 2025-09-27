Владислав Радимов: «ЦСКА высоко поднял планку ожиданий после яркого старта. Многие ждут, что армейцы пройдутся катком по всем соперникам, но это неверно»
Владислав Радимов высказался о ЦСКА.
ЦСКА с 18 очками после 9 матчей занимает второе место в таблице Мир РПЛ. Первые 7 туров чемпионата армейцы прошли без поражений.
«ЦСКА очень высоко поднял планку ожиданий после яркого старта сезона. Теперь многие ждут, что армейцы и дальше пройдутся катком по всем соперникам, но это неверно.
Хотя даже на спаде ЦСКА остается довольно‑таки сильной командой, и я считаю их фаворитами матча против «Балтики». Учитывая фактор своего поля, я думаю, что ЦСКА победит. В конце концов, «Балтика» должна же когда‑то проиграть в чемпионате», – заявил экс-хавбек сборной России.
