Экс-помощник Пирло о «Ювентусе»: «Ему не нравился Дибала, а Роналду не подходил под его стиль игры – он был худшим в спринте. Тренер ничего не мог сделать: это же Криштиану»
Экс-помощник Андреа Пирло объяснил, в чем тренера не устраивал Криштиану Роналду.
Альпарслан Эрдем с 2022 по 2023 год работал помощником итальянца в турецком клубе «Карагюмрюк». До этого Пирло один сезон тренировал португальского форварда в «Ювентусе».
«Мы провели анализ, и его аналитик предоставил нам некоторые данные. Одно было ясно: Пирло не нравился Дибала, а Криштиану Роналду совершенно не подходил под его стиль игры.
Он хотел прессинговать высоко, и данные показали, что Криштиану Роналду был худшим в спринте. Он не хотел его, но ничего не мог сделать, это же Криштиану Роналду.
Ему гораздо больше нравился Альваро Мората; он идеально подходил для его схемы 4-4-2. Его система не могла взаимодействовать с Роналду, но и он ничего не мог с этим поделать», – сказал Эрдем в подкасте Stammplatz.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Sport Bild
