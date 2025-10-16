  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Президент «Фенербахче» Саран о Моуринью: «Неприемлемо, что на летнем сборе проводилась только одна тренировка в день. В клубе царило ощущение безжизненности»
2

Президент «Фенербахче» Саран о Моуринью: «Неприемлемо, что на летнем сборе проводилась только одна тренировка в день. В клубе царило ощущение безжизненности»

Новый президент «Фенербахче» раскритиковал Жозе Моуринью за работу с командой.

Португальский тренер в конце августа был уволен из турецкого клуба, в котором работал с июня 2024 года. Его сменил экс-тренер «Спартака» Доменико Тедеско.

«Нет смысла говорить о прошлом. Я даже винил себя за то, что сказал, что [летний] сбор прошел плохо. Не хочу вдаваться в подробности, но в Португалии проводилась только одна тренировка в день. Это неприемлемо. Больше ничего не скажу.

Когда пришли новые игроки, Моуринью все еще был на посту. Пять недель спустя он ушел – после и без того крайне неудачного предсезонного периода, последствия которого мы видим до сих пор.

Я как-то сказал, что в клубе царит ощущение безжизненности – если можно так выразиться, это было еще мягко сказано. Я ясно это увидел, когда посетил базу», – заявил Садеттин Саран.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Turkiye Today
logoФенербахче
logoЖозе Моуринью
logoвысшая лига Турция
logoБенфика
logoвысшая лига Португалия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Тренер «Галатасарая» Бурук о Моуринью: «Я был лучше него. Жозе не думает о футболе, как раньше. Возможно, проблема в том, что он не развивается как тренер»
2930 сентября, 12:46
Жозе Моуринью: «Я ошибся, перейдя в «Фенербахче». Мой уровень – тренировать крупнейшие клубы мира. Я вернулся на него, возглавив «Бенфику»
13518 сентября, 16:16
Моуринью про недовольство президента «Фенербахче» вылетом от «Бенфики»: «Он много высказывался, но не объяснил, почему Актюркоглу был куплен только после того, как нас выбил»
2317 сентября, 19:18
Тедеско возглавил «Фенербахче» после Моуринью. Контракт с экс-тренером «Спартака» – на два года
659 сентября, 15:19
Главные новости
У вас есть шанс сделать Трибуну Спортса’’ лучше – ждем ваше резюме на комьюнити-менеджера!
8 минут назадВакансия
В «ПСЖ» раздражены высказываниями Сафонова о нехватке игрового времени. Боссы клуба считают, что такие реплики вредны (Goal)
1921 минуту назад
Глава КДК: «Ндонг извинился за ситуацию со Сперцяном. Между ними возникло недопонимание сказанного. Стороны не имеют друг к другу претензий, конфликт исчерпан»
1640 минут назад
Экс-помощник Пирло о «Ювентусе»: «Ему не нравился Дибала, а Роналду не подходил под его стиль игры – он был худшим в спринте. Тренер ничего не мог сделать: это же Криштиану»
1942 минуты назад
Дегтярев об ужесточении лимита: «Пришло время менять настройки – в интересах юношеского спорта. Без этого российский футбол рискует потерять лицо. Формула «10+5» коснется лишь четырех клубов»
10150 минут назад
КДК дисквалифицировал Ндонга на два матча (один условно), Сперцян оштрафован на 150 тысяч рублей после стычки: «Фраза Эдуарда не носила признаки расизма»
27сегодня, 13:05
«Реалу» вручили автомобили BMW. Беллингем, Родриго, Куртуа, Хейсен выбрали самую дорогую модель, Мастантуоно, Трент, Камавинга – самые дешевые
66сегодня, 12:39Фото
Ташуев о Станковиче: «Вывести «Спартак» на новый уровень – это сделать его чемпионом, а 4-6-е места – это не то. Я занял 5-е место с «Ахматом», тогда какой это уровень?»
31сегодня, 12:05
Сергей Семак: «Многие команды РПЛ подтянулись к «Зениту». Сейчас хороший уровень конкуренции в лиге»
20сегодня, 11:23
Клубы АПЛ обсудят лимит расходов на состав, за повторное превышение которого будут снимать очки. Некоторые команды против, включая «МЮ» и «Ман Сити»
37сегодня, 10:59
Ко всем новостям
Последние новости
«Рот закрой свой ## ###, пока я тебе ##### не сломал». Игрока «Тюмени» Болова оштрафовали за мат в адрес болельщика на 50 тысяч рублей
411 минут назад
Шнякин и Меламед прокомментируют матч «Локо» и ЦСКА в 12-м туре РПЛ. Трушечкин и Пойда – игру «Спартака» и «Ростова», Генич и Дурасов – встречу «Динамо» и «Ахмата»
414 минут назад
Фонбет Кубок России. «Факел» встречается с «Уралом», «Торпедо» против «Велеса»
11сегодня, 08:02
Ротенберг-младший о победе «Локо»-2012 в Кубке Москвы: «Из этого поколения вырастут новые игроки для основного состава. Мы воспитываем чемпионов, прививая им наши ценности»
158 минут назадФото
Пулишич травмировал бедро и может пропустить 3-4 недели. В «Милане» недовольны решением Почеттино задействовать американца в товарищеском матче с Австралией (La Repubblica)
5сегодня, 12:56
КДК отложил рассмотрение дела «Химок» на две недели – из-за неявки экс‑гендиректора клуба Оленева
1сегодня, 12:56
Федотов о Кисляке и Глебове: «Появились в основе ЦСКА при нас. Лично просматривали их, с нами они поехали на первые сборы. Есть авансы, но их нужно оправдывать день за днем»
7сегодня, 12:49
Мостовой о Жедсоне: «Без него «Спартак» уже нельзя представить. Он приехал и на 3-й день вышел на игру, это говорит о высоком уровне футболиста!»
8сегодня, 12:39
«Кайрат» мог бы претендовать на топ-5 РПЛ. Сатпаев – бешеный парень, у него есть скорость, дриблинг». Форвард «Атырау» Дорофеев об алматинцах
9сегодня, 12:29
Орлов о вратарях «Зенита»: «У Латышонка что-то надломилось, «поехало» не туда. У Адамова тоже бывают оплошности, но сейчас он спасает»
17сегодня, 12:21