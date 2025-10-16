Президент «Фенербахче» Саран о Моуринью: «Неприемлемо, что на летнем сборе проводилась только одна тренировка в день. В клубе царило ощущение безжизненности»
Португальский тренер в конце августа был уволен из турецкого клуба, в котором работал с июня 2024 года. Его сменил экс-тренер «Спартака» Доменико Тедеско.
«Нет смысла говорить о прошлом. Я даже винил себя за то, что сказал, что [летний] сбор прошел плохо. Не хочу вдаваться в подробности, но в Португалии проводилась только одна тренировка в день. Это неприемлемо. Больше ничего не скажу.
Когда пришли новые игроки, Моуринью все еще был на посту. Пять недель спустя он ушел – после и без того крайне неудачного предсезонного периода, последствия которого мы видим до сих пор.
Я как-то сказал, что в клубе царит ощущение безжизненности – если можно так выразиться, это было еще мягко сказано. Я ясно это увидел, когда посетил базу», – заявил Садеттин Саран.