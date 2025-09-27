Семшов о проблеме российского футбола: «Атакующие игроки зачастую не отрабатывают в обороне. В Европе наоборот»
Игорь Семшов заявил, что в РПЛ многие атакующие игроки не отрабатывают в обороне.
«В нашем футболе есть общая проблема: атакующие игроки зачастую не отрабатывают в обороне. Они думают, что если ты нападающий, ты должен все время атаковать.
В Европе наоборот. Там при исполнении углового или подаче со штрафного даже атакующие игроки маленького роста полностью отрабатывают при обороне ворот и зачастую выгребают мячи в подкатах. У нас многие думают, что можно не добегать до своих ворот», — сказал бывший футболист сборной России.
Кто победит в мадридском дерби?2686 голосов
Атлетико
Будет ничья
Реал Мадрид
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости