Талалаев перед ЦСКА: «Теперь большие команды изучают игру «Балтики» и подстраиваются. У нас есть выбор. Главное, чтобы Акела не промахнулся»
Андрей Талалаев заявил, что топ-клубы РПЛ уже подстраиваются под игру «Балтики».
Тренер калининградского клуба высказался в преддверии воскресного матча с ЦСКА.
«Теперь даже большие команды начинают изучать нашу игру и подстраиваться под нас. Сейчас у нас есть выбор: готовить ли что‑то новое для ЦСКА или попробовать сыграть с ними так, как кричал помощник тигра Шер‑Хана из мультика про Маугли. Помните: «Мы принимаем бой!»
Такая у нас сейчас дилемма. Сейчас проводим собрание. Главное, чтобы Акела не промахнулся», — сказал Талалаев.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
