Талалаев перед ЦСКА: «Теперь большие команды изучают игру «Балтики» и подстраиваются. У нас есть выбор. Главное, чтобы Акела не промахнулся»

Андрей Талалаев заявил, что топ-клубы РПЛ уже подстраиваются под игру «Балтики».

Тренер калининградского клуба высказался в преддверии воскресного матча с ЦСКА .

«Теперь даже большие команды начинают изучать нашу игру и подстраиваться под нас. Сейчас у нас есть выбор: готовить ли что‑то новое для ЦСКА или попробовать сыграть с ними так, как кричал помощник тигра Шер‑Хана из мультика про Маугли. Помните: «Мы принимаем бой!»

Такая у нас сейчас дилемма. Сейчас проводим собрание. Главное, чтобы Акела не промахнулся», — сказал Талалаев .