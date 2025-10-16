Шнякин и Меламед прокомментируют матч «Локо» и ЦСКА в 12-м туре РПЛ. Трушечкин и Пойда – игру «Спартака» и «Ростова», Генич и Дурасов – встречу «Динамо» и «Ахмата»
Стали известны комментаторы на матчи 12-го тура Мир РПЛ.
18 октября (суббота)
«Крылья Советов» – «Оренбург»: Дмитрий Жичкин, Петр Коптев («Матч ТВ», 12:45)
«Пари НН» – «Акрон»: Роман Нагучев, Дмитрий Быков («Матч Премьер», 12:55)
«Спартак» – «Ростов»: Роман Трушечкин, Алекандр Пойда («Матч Премьер», 15:10)
«Динамо» Махачкала – «Краснодар»: Михаил Моссаковский («Матч Премьер», 17:25)
«Локомотивом» – ЦСКА: Дмитрий Шнякин и Михаил Меламед («Матч ТВ», 19:45).
19 октября (воскресенье)
«Сочи» – «Зенит»: Александр Аксенов («Матч Премьер», 14:25)
«Рубин» – «Балтика»: Роман Титов («Матч Премьер», 16:55)
«Динамо» Москва – «Ахмат»: Константин Генич, Сергей Дурасов («Матч Премьер», 19:25)
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала трансляций – московское.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
