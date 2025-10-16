  • Спортс
  • Шнякин и Меламед прокомментируют матч «Локо» и ЦСКА в 12-м туре РПЛ. Трушечкин и Пойда – игру «Спартака» и «Ростова», Генич и Дурасов – встречу «Динамо» и «Ахмата»
Шнякин и Меламед прокомментируют матч «Локо» и ЦСКА в 12-м туре РПЛ. Трушечкин и Пойда – игру «Спартака» и «Ростова», Генич и Дурасов – встречу «Динамо» и «Ахмата»

Стали известны комментаторы на матчи 12-го тура Мир РПЛ.

18 октября (суббота)

«Крылья Советов» – «Оренбург»: Дмитрий Жичкин, Петр Коптев («Матч ТВ», 12:45)

«Пари НН» – «Акрон»: Роман Нагучев, Дмитрий Быков («Матч Премьер», 12:55)

«Спартак» – «Ростов»: Роман Трушечкин, Алекандр Пойда («Матч Премьер», 15:10)

«Динамо» Махачкала – «Краснодар»: Михаил Моссаковский («Матч Премьер», 17:25)

«Локомотивом» – ЦСКА: Дмитрий Шнякин и Михаил МеламедМатч ТВ», 19:45).

19 октября (воскресенье)

«Сочи» – «Зенит»: Александр Аксенов («Матч Премьер», 14:25)

«Рубин» – «Балтика»: Роман Титов («Матч Премьер», 16:55)

«Динамо» Москва – «Ахмат»: Константин Генич, Сергей Дурасов («Матч Премьер», 19:25)

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала трансляций – московское.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
