«Рот закрой свой ## ###, пока я тебе ##### не сломал». Игрока «Тюмени» Болова оштрафовали за мат в адрес болельщика на 50 тысяч рублей

Футболиста «Тюмени» Болова оштрафовали за мат в адрес болельщика.

После поражения от «Алании » (0:2) в матче Leon Второй лиги А 11 октября Болов повздорил с болельщиком тюменской команды.

– Кроме падений что-то можешь? – спросил болельщик.

– Рот закрой свой ## ### (на фиг), пока я тебе ##### (лицо) не сломал, – ответил Болов.

За эти реплики игрока оштрафовали на 50 тысяч рублей.

«Футболист «Тюмени » Болов сказал оскорбительные слова в адрес зрителей. После окончания матча он произнес в адрес трибуны оскорбительные слова с ненормативной лексикой. Штраф – 50 тысяч рублей», – сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.