«Рот закрой свой ## ###, пока я тебе ##### не сломал». Игрока «Тюмени» Болова оштрафовали за мат в адрес болельщика на 50 тысяч рублей
Футболиста «Тюмени» Болова оштрафовали за мат в адрес болельщика.
После поражения от «Алании» (0:2) в матче Leon Второй лиги А 11 октября Болов повздорил с болельщиком тюменской команды.
– Кроме падений что-то можешь? – спросил болельщик.
– Рот закрой свой ## ### (на фиг), пока я тебе ##### (лицо) не сломал, – ответил Болов.
За эти реплики игрока оштрафовали на 50 тысяч рублей.
«Футболист «Тюмени» Болов сказал оскорбительные слова в адрес зрителей. После окончания матча он произнес в адрес трибуны оскорбительные слова с ненормативной лексикой. Штраф – 50 тысяч рублей», – сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости