«Атлетик» внес Лапорта в заявку на ЛЧ вместо травмированного Прадоса
«Атлетик» внес защитника Эмерика Лапорта в заявку на текущий розыгрыш Лиги чемпионов.
В списке А 31-летний испанец заменил хавбека Беньята Прадоса, выбывшего на длительный срок из-за травмы.
Таким образом, Лапорт может сыграть в матче 2-го тура ЛЧ с «Боруссией» Дортмунд, который пройдет 1 октября.
«Атлетик» и Лапорт подписали контракт на 3 года. Клубу разрешили зарегистрировать защитника, хотя «Аль-Наср» поздно отправил сведения в систему трансферов
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт «Атлетика»
