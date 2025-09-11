ФИФА разрешила «Атлетику» зарегистрировать Лапорта, хотя «Аль-Наср» поздно отправил сведения в систему трансферов

«Атлетику» разрешили зарегистрировать Эмерика Лапорта.

Ранее стало известно , что испанцы согласовали и оформили трансфер защитника «Аль-Насра », но саудовский клуб поздно направил информацию о сделке в TMS (Transfer Matching System, cистема согласования трансферов ФИФА – Спортс”). ФИФА отказала баскам в регистрации игрока.

Однако теперь «Атлетик » сообщил, что ФИФА разрешила Королевской испанской футбольной федерации получить международный трансферный сертификат от Федерации футбола Саудовской Аравии.

Таким образом, клуб сможет зарегистрировать Лапорта .