  • ФИФА разрешила «Атлетику» зарегистрировать Лапорта, хотя «Аль-Наср» поздно отправил сведения в систему трансферов
ФИФА разрешила «Атлетику» зарегистрировать Лапорта, хотя «Аль-Наср» поздно отправил сведения в систему трансферов

«Атлетику» разрешили зарегистрировать Эмерика Лапорта.

Ранее стало известно, что испанцы согласовали и оформили трансфер защитника «Аль-Насра», но саудовский клуб поздно направил информацию о сделке в TMS (Transfer Matching System, cистема согласования трансферов ФИФА – Спортс”). ФИФА отказала баскам в регистрации игрока. 

Однако теперь «Атлетик» сообщил, что ФИФА разрешила Королевской испанской футбольной федерации получить международный трансферный сертификат от Федерации футбола Саудовской Аравии.

Таким образом, клуб сможет зарегистрировать Лапорта

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Атлетика»
