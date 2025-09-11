ФИФА разрешила «Атлетику» зарегистрировать Лапорта, хотя «Аль-Наср» поздно отправил сведения в систему трансферов
«Атлетику» разрешили зарегистрировать Эмерика Лапорта.
Ранее стало известно, что испанцы согласовали и оформили трансфер защитника «Аль-Насра», но саудовский клуб поздно направил информацию о сделке в TMS (Transfer Matching System, cистема согласования трансферов ФИФА – Спортс”). ФИФА отказала баскам в регистрации игрока.
Однако теперь «Атлетик» сообщил, что ФИФА разрешила Королевской испанской футбольной федерации получить международный трансферный сертификат от Федерации футбола Саудовской Аравии.
Таким образом, клуб сможет зарегистрировать Лапорта.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Атлетика»
