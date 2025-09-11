«Атлетик» и Лапорт подписали контракт на 3 года. Клубу разрешили зарегистрировать защитника, хотя «Аль-Наср» поздно отправил сведения в систему трансферов

Эмерик Лапорт вернулся в «Атлетик».

Испанский клуб объявил о трансфере 31-летнего защитника «Аль-Насра ». Стороны подписали контракт на 3 года.

Ранее сообщалось, что саудовский клуб поздно направил информацию о сделке в TMS (Transfer Matching System, cистема согласования трансферов ФИФА – Спортс”), из-за чего ФИФА отказала баскам в регистрации игрока. Сегодня решение было изменено .

Лапорт находился в системе «Атлетика » с 2010 по 2018 год, после чего перешел в «Манчестер Сити». Статистику футболиста можно найти здесь .