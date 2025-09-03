«Атлетик» подтвердил, что ФИФА отказала ему в регистрации Лапорта. Клуб изучает юридические варианты для подписания защитника

«Атлетик» подтвердил, что ему не разрешили зарегистрировать Эмерика Лапорта.

Ранее стало известно , что испанцы согласовали и оформили трансфер защитника «Аль-Насра », но саудовский клуб поздно направил информацию о сделке в TMS (Transfer Matching System, cистема согласования трансферов ФИФА – Спортс”).

Сегодня баскский клуб сообщил, что ФИФА отказала ему в регистрации игрока, несмотря на просьбу Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) сделать исключение в данном случае.

«Атлетик » продолжает работу над подписанием игрока и изучает имеющиеся у него юридические варианты. Если трансфер не будет совершен, сделка будет аннулирована без финансовых последствий для испанского клуба.