ФИФА отказала «Атлетику» в регистрации Лапорта – «Аль-Наср» поздно отправил сведения в систему трансферов. Баски могут обратиться в CAS

«Атлетик» не смог зарегистрировать Эмерика Лапорта.

Ранее стало известно , что испанцы согласовали и оформили трансфер защитника «Аль-Насра », но саудовский клуб поздно направил информацию о сделке в TMS (Transfer Matching System, cистема согласования трансферов ФИФА – Спортс”).

По информации As, ФИФА отказала баскам в регистрации 31-летнего футболиста. У «Атлетика » есть право обжаловать это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS). Это единственная возможность клуба зарегистрировать игрока раньше зимы.