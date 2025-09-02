ФИФА отказала «Атлетику» в регистрации Лапорта – «Аль-Наср» поздно отправил сведения в систему трансферов. Баски могут обратиться в CAS
«Атлетик» не смог зарегистрировать Эмерика Лапорта.
Ранее стало известно, что испанцы согласовали и оформили трансфер защитника «Аль-Насра», но саудовский клуб поздно направил информацию о сделке в TMS (Transfer Matching System, cистема согласования трансферов ФИФА – Спортс”).
По информации As, ФИФА отказала баскам в регистрации 31-летнего футболиста. У «Атлетика» есть право обжаловать это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS). Это единственная возможность клуба зарегистрировать игрока раньше зимы.
Нули России с Иорданией – как вам?16976 голосов
Стыдно
Нормально, достойный соперник
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: As
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости