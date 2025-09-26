Защитника «Сочи» Литвинова чаще всех проверяли на допинг в 2025-м. Акинфеева, Кривцова и Сергеева – по 2 раза

Вячеслав Литвинов чаще всех в РПЛ проверялся РУСАДА с января по август 2025 года.

За этот период защитник «Сочи» был протестирован на допинг трижды.

По два раза соответствующие тесты сдавали Никита Кривцов («Краснодар »), Максим Мухин («Сочи »), Никита Салтыков («Локомотив »), Владислав Саусь («Балтика »), Игорь Акинфеев (ЦСКА) и Иван Сергеев («Крылья Советов»/«Динамо»).

Всего с января по август РУСАДА проверило на допинг 11 футболистов ЦСКА, по 6 игроков «Зенита», «Акрона», махачкалинского «Динамо» и «Локомотива», по 5 – «Ростова» и «Краснодара », по 4 – «Рубина», «Ахмата», «Химок», «Спартака», «Динамо», «Пари НН», «Крыльев Советов» и «Балтики», одного – из «Факела».