  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Защитника «Сочи» Литвинова чаще всех проверяли на допинг в 2025-м. Акинфеева, Кривцова и Сергеева – по 2 раза
1

Защитника «Сочи» Литвинова чаще всех проверяли на допинг в 2025-м. Акинфеева, Кривцова и Сергеева – по 2 раза

Вячеслав Литвинов чаще всех в РПЛ проверялся РУСАДА с января по август 2025 года.

За этот период защитник «Сочи» был протестирован на допинг трижды.

По два раза соответствующие тесты сдавали Никита КривцовКраснодар»), Максим МухинСочи»), Никита СалтыковЛокомотив»), Владислав Саусь («Балтика»), Игорь Акинфеев (ЦСКА) и Иван Сергеев («Крылья Советов»/«Динамо»).

Всего с января по август РУСАДА проверило на допинг 11 футболистов ЦСКА, по 6 игроков «Зенита», «Акрона», махачкалинского «Динамо» и «Локомотива», по 5 – «Ростова» и «Краснодара», по 4 – «Рубина», «Ахмата», «Химок», «Спартака», «Динамо», «Пари НН», «Крыльев Советов» и «Балтики», одного – из «Факела».

Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?69444 голоса
Усман ДембелеУсман Дембеле
ВитиньяВитинья
ПедриПедри
РафиньяРафинья Диас
Мохамед СалахМохамед Салах
Ашраф ХакимиАшраф Хакими
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Джанлуиджи ДоннаруммаДжанлуиджи Доннарумма
Жоау НевешЖоау Невеш
Кто-то другойЗолотой мяч
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: ТАСС
logoдопинг
logoБалтика
logoМаксим Мухин
logoВячеслав Литвинов
logoИгорь Акинфеев
logoСочи
logoДинамо Москва
logoпремьер-лига Россия
logoНикита Кривцов
logoНикита Салтыков
logoКрылья Советов
logoЛокомотив
logoКраснодар
logoЦСКА
logoВладислав Саусь
logoИван Сергеев
logoЗенит
logoРостов
logoДинамо Махачкала
logoАхмат
logoФакел
logoРубин
logoАкрон
logoСпартак
logoХимки
logoПари НН
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
ЦСКА чаще всех в РПЛ тестировали на допинг в первой половине 2025-го – пробы брали у 10 футболистов. У «Зенита», проверили 6 игроков, у «Краснодара» – одного
8215 июля, 15:25
«Спартак» проверили на допинг впервые в 2025-м. Пруцев и Чернов проходили тесты в апреле (ТАСС)
2223 мая, 07:24
Главные новости
Сегодня празднуют всемирный День встреч со старыми друзьями. DevOps-инженера мы ждем так же сильно, как и таких встреч!
1 минуту назадВакансия
Батраков способен заиграть в «Барсе», считает Глушков: «Сразу тяжело, но он из тех, кто быстро адаптируется»
2052 минуты назад
Чемпионат Германии. «Бавария» против «Вердера», «Байер» и «Дортмунд» проведут матчи в субботу
сегодня, 06:44
Позиции ФИФА и УЕФА по Израилю, «Зенит» наказали за баннер про Дегтярева, «Спартаку» предлагают Федотова и Талалаева, волевая победа «Барселоны» и другие новости
30сегодня, 06:10
Бускетс подтвердил завершение карьеры после сезона МЛС: «Спасибо всем и футболу. Вы всегда будете частью этой прекрасной истории»
34сегодня, 05:32
Чемпионат России. «Динамо» в гостях у «Крыльев», ЦСКА сыграет с «Балтикой» в воскресенье
34сегодня, 05:17
ООН о возможном отстранении Израиля: «Когда говорим о государствах, обвиняемых в геноциде – тут проходит красная линия»
18сегодня, 04:59
Моуринью получит в «Бенфике» около 3 млн евро в 1-й сезон и 4 – в 2-й. Неустойка при расторжении – менее половины годового оклада, сообщил Руй Кошта
33сегодня, 03:52
Семак о «Зените-2»: «Приглашать кого-то на тренировочный процесс нецелесообразно. В распоряжении «Зенита» 21 человек»
25сегодня, 03:10
Рамирес о паспорте РФ: «Очень много преимуществ, когда живешь в стране. Может, когда завершу карьеру, останусь в России, открою свое дело»
21сегодня, 02:52
Ко всем новостям
Последние новости
«Странно, когда живешь в Нижнем Новгороде и болеешь за «Спартак». Директор «Пари НН» перед домашним матчем Кубка с красно-белыми
3 минуты назад
Мерсон о «Челси»: «Не могу поверить, что они не купили вратаря. Можете назвать команду, которая выиграла важные турниры без хорошего голкипера?»
1134 минуты назад
«Бавария» – «Вердер». Онлайн-трансляция начнется в 21:30
2сегодня, 06:54
Хавбек «Зенита» Михайлов перед «Оренбургом»: «На поле нет друзей. В их матчах очень много борьбы, единоборств»
4сегодня, 06:22
Непомнящий о 2 голах Чалова в 10 играх за ПАОК: «Когда есть люди, способные создавать моменты, Федор будет здорово завершать их. Он игрок-наконечник»
13сегодня, 06:00
«Крылья Советов» – «Динамо». Онлайн-трансляция начнется в 18:00
2сегодня, 05:46
Ву о «Спартаке»: «Много техничных футболистов. Очень сильная команда, способная добиться высоких результатов»
11сегодня, 04:43
«Нет антидота, который сдержит Дзюбу. Он лучший форвард страны – свой моментик найдет всегда». Гасилин о матче «Акрона» с «Ахматом» Черчесова
8сегодня, 04:28
«У Кузяева может получиться интересная связка с Даку, а через год – переход на повышение». Новосельцев о хавбеке «Рубина»
12сегодня, 04:11
Гришин о том, что «Спартак» в 4 очках от 1-го места: «Если ругать, то только за качество игры. С такими полузащитой и атакой они должны по трешке класть тем, кто ниже классом»
11сегодня, 03:27