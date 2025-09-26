У «Зенита» лучшая средняя посещаемость в российском футболе в сезоне-2024/25 – более 35 тысяч. «Краснодар» – 2-й, «Спартак» – 3-й, «Ротор» – 4-й, «Балтика» – 6-я («Т-Ж»)
Согласно данным «Т-Ж», лидерами по средней посещаемости домашних матчей в минувшем сезоне были «Зенит» (35 691), «Краснодар» (27 559) и «Спартак» (19 979).
На четвертом месте расположился волгоградский «Ротор», выступающий в Pari Первой лиге (14 392), на шестом – калининградская «Балтика» (14 200), вышедшая в Премьер-лигу в прошлом сезоне. Обе команды опередили по посещаемости ЦСКА (12 238) и московское «Динамо» (13 179).
Худшая команда Мир РПЛ по посещаемости – «Химки» (2 432) – занимает 30-е место и уступает не только половине команд Первой лиги, но и трем из Leon Второй лиги: «Челябинску» из дивизиона А (2 973), а также «Орлу» (3 681) и «Иркутску» из дивизиона Б (2 491).
Первая десятка выглядит так:
1. «Зенит» – 35 691;
2. «Краснодар» – 27 559;
3. «Спартак» – 19 979;
4. «Ротор» – 14 392;
5. «Ростов» – 14 381;
6. «Балтика» – 14 200;
7. «Динамо» – 13 179;
8. ЦСКА – 12 238;
9. «Локомотив» – 10 466;
10. «Крылья Советов» – 10 353.
Для подсчета данных использовались три агрегатора спортивной статистики: Спортс’‘, Transfermarkt и телеграм-канал «Футбольная посещаемость».