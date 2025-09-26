  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • У «Зенита» лучшая средняя посещаемость в российском футболе в сезоне-2024/25 – более 35 тысяч. «Краснодар» – 2-й, «Спартак» – 3-й, «Ротор» – 4-й, «Балтика» – 6-я («Т-Ж»)
85

У «Зенита» лучшая средняя посещаемость в российском футболе в сезоне-2024/25 – более 35 тысяч. «Краснодар» – 2-й, «Спартак» – 3-й, «Ротор» – 4-й, «Балтика» – 6-я («Т-Ж»)

Подсчитана средняя посещаемость домашних игр российских клубов в сезоне-2024/25.

Согласно данным «Т-Ж», лидерами по средней посещаемости домашних матчей в минувшем сезоне были «Зенит» (35 691), «Краснодар» (27 559) и «Спартак» (19 979).

На четвертом месте расположился волгоградский «Ротор», выступающий в Pari Первой лиге (14 392), на шестом – калининградская «Балтика» (14 200), вышедшая в Премьер-лигу в прошлом сезоне. Обе команды опередили по посещаемости ЦСКА (12 238) и московское «Динамо» (13 179).

Худшая команда Мир РПЛ по посещаемости – «Химки» (2 432) – занимает 30-е место и уступает не только половине команд Первой лиги, но и трем из Leon Второй лиги: «Челябинску» из дивизиона А (2 973), а также «Орлу» (3 681) и «Иркутску» из дивизиона Б (2 491).

Первая десятка выглядит так:

1. «Зенит» – 35 691;

2. «Краснодар» – 27 559;

3. «Спартак» – 19 979;

4. «Ротор» – 14 392;

5. «Ростов» – 14 381;

6. «Балтика» – 14 200;

7. «Динамо» – 13 179;

8. ЦСКА – 12 238;

9. «Локомотив» – 10 466;

10. «Крылья Советов» – 10 353.

Для подсчета данных использовались три агрегатора спортивной статистики: Спортс’‘, Transfermarkt и телеграм-канал «Футбольная посещаемость». 

Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?70830 голосов
Усман ДембелеУсман Дембеле
ВитиньяВитинья
ПедриПедри
РафиньяРафинья Диас
Мохамед СалахМохамед Салах
Ашраф ХакимиАшраф Хакими
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Джанлуиджи ДоннаруммаДжанлуиджи Доннарумма
Жоау НевешЖоау Невеш
Кто-то другойЗолотой мяч
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Т-Ж»
болельщики
logoБалтика
logoЛокомотив
logoСпартак
logoКрылья Советов
logoДинамо Москва
logoПервая лига
logoЗенит
logoХимки
logoКраснодар
logoВторая лига Б
logoЦСКА
logoВторая лига А
logoРостов
logoРотор
рейтинги
logoОрел
logoИркутск
logoпремьер-лига Россия
logoФК Челябинск
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Чемпионат России. «Динамо» в гостях у «Крыльев», ЦСКА сыграет с «Балтикой» в воскресенье
10113 минут назад
Эксперты Лиги чемпионов совсем не верят в триумф «Арсенала» в этом сезоне. А кого назовете фаворитом вы?
15 минут назадТесты и игры
«Спартак» проведет переговоры с Денисовым о новом контракте и не продлит договор с Рябчуком (Сергей Егоров)
922 минуты назад
Рафинья из-за травмы выбыл минимум до перерыва на матчи сборных
1324 минуты назад
Чемпионат Германии. «Бавария» против «Вердера», «Байер» и «Дортмунд» проведут матчи в субботу
125 минут назад
Аршавин подал иск к Барановской об изменении размера алиментов
3434 минуты назад
Шпилевский о судьях в РПЛ: «Нейтральность не присутствует, особенно когда играешь с большими клубами. Зачем в каких‑то ситуациях помогать, если у них игра не идет? Как ребятам объяснить?»
738 минут назад
Иньеста о Бускетсе: «Один из величайших в истории, твой уникальный стиль навсегда останется в памяти. Было привилегией делить с тобой поле, брат»
545 минут назад
Гарсия получил травму и не сыграет до паузы на сборные. Вратарь «Барсы» пропустит матчи с «Сосьедадом», «ПСЖ» и «Севильей»
3851 минуту назад
Журавель о словах Талалаева: «Бубнов занимается вредным делом, посылает зрителя по ложному пути. У Александра Викторовича футбол давным-давно остановился, к сожалению»
47сегодня, 13:10
Ко всем новостям
Последние новости
«Крылья Советов» – «Динамо». Рассказов и Миранчук играют. Онлайн-трансляция начнется в 18:00
55 минут назад
Федор Конюхов о Дзюбе: «Нельзя с таким талантом просто уйти и на пенсии сидеть. Если станет депутатом, за него проголосую»
58 минут назад
Алонсо о давлении на Винисиуса с трибун в матче с «Атлетико»: «Мы должны быть готовы, мне нравится видеть его улыбающимся. Не будем как-то менять подготовку»
258 минут назад
Луис Асуэ забил за «Шанхай» Слуцкого впервые с 27 июля – «Мэйчжоу Хакке». Это четвертый гол нападающего за клуб
сегодня, 13:05Видео
Александр Мостовой: «Батраков должен переходить в европейский клуб, где будет железно основным. Важно приспособиться к скоростям – есть пример Захаряна, как это тяжело»
5сегодня, 12:10
Алонсо о том, могут ли «Реал» и «Барса» набрать 100 очков в Ла Лиге: «Трудно выиграть каждый матч. Не сможем побеждать только из-за того, что вышли на поле»
12сегодня, 11:45
Чемпионат Испании. «Жирона» против «Эспаньола», «Атлетико» и «Реал» сыграют в субботу, «Барселона» примет «Реал Сосьедад» Захаряна в воскресенье
1сегодня, 11:38
Хакими включил себя, Месси, Роналду, Зидана, Роналдиньо, Мальдини, Роналдо, Модрича в символическую сборную. Мбаппе остался в запасе: «Выиграет «Золотой мяч» – будет в основе»
6сегодня, 11:32
Суперлига Китая. «Шанхай» Слуцкого разгромил «Мэйчжоу Хакка» – 6:1. У Си сделал дубль, Асуэ, Лю Чэнюй, Ян Цзэсян и Ян Хаоюй тоже забили
5сегодня, 11:00Видео
Палмер из-за травмы паха пропустит матчи с «Брайтоном», «Бенфикой» и «Ливерпулем». «Челси» решил поберечь хавбека
9сегодня, 10:24