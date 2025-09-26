У «Зенита» лучшая средняя посещаемость в российском футболе в сезоне-2024/25 – более 35 тысяч. «Краснодар» – 2-й, «Спартак» – 3-й, «Ротор» – 4-й, «Балтика» – 6-я («Т-Ж»)

Подсчитана средняя посещаемость домашних игр российских клубов в сезоне-2024/25.

Согласно данным «Т-Ж», лидерами по средней посещаемости домашних матчей в минувшем сезоне были «Зенит» (35 691), «Краснодар» (27 559) и «Спартак» (19 979).

На четвертом месте расположился волгоградский «Ротор», выступающий в Pari Первой лиге (14 392), на шестом – калининградская «Балтика» (14 200), вышедшая в Премьер-лигу в прошлом сезоне. Обе команды опередили по посещаемости ЦСКА (12 238) и московское «Динамо» (13 179).

Худшая команда Мир РПЛ по посещаемости – «Химки» (2 432) – занимает 30-е место и уступает не только половине команд Первой лиги, но и трем из Leon Второй лиги: «Челябинску» из дивизиона А (2 973), а также «Орлу» (3 681) и «Иркутску» из дивизиона Б (2 491).

Первая десятка выглядит так:

1. «Зенит» – 35 691;

2. «Краснодар» – 27 559;

3. «Спартак» – 19 979;

4. «Ротор» – 14 392;

5. «Ростов» – 14 381;

6. «Балтика» – 14 200;

7. «Динамо» – 13 179;

8. ЦСКА – 12 238;

9. «Локомотив» – 10 466;

10. «Крылья Советов» – 10 353.

Для подсчета данных использовались три агрегатора спортивной статистики: Спортс’‘, Transfermarkt и телеграм-канал «Футбольная посещаемость».