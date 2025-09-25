Ротенберг выложил фото с Пореченковым на фоне портрета Путина: «Михаил – народный артист России»
Роман Ротенберг сфотографировался Михаилом Пореченковым на фоне портрета Путина.
Первый вице-президент ФХР выложил фото с актером в свитере «Красная Машина-Юниор».
«Михаил Пореченков – народный артист России», – подписал фото первый вице-президент ФХР и член совета директоров «Динамо» Роман Ротенберг.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал Романа Ротенберга
