Ротенберг выложил фото с Пореченковым на фоне портрета Путина: «Михаил – народный артист России»

Роман Ротенберг сфотографировался Михаилом Пореченковым на фоне портрета Путина.

Первый вице-президент ФХР выложил фото с актером в свитере «Красная Машина-Юниор ».

«Михаил Пореченков – народный артист России», – подписал фото первый вице-президент ФХР и член совета директоров «Динамо » Роман Ротенберг .