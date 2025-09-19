«МЮ» о кричалке «мальчик по вызову» перед игрой с «Челси»: «Она оскорбительна, разжигает ненависть. Такое поведение наказывается запретом на посещение «Олд Траффорд» на 3 года»

«МЮ» предостерег о недопустимости кричалки «мальчик по вызову» на «Олд Траффорд».

Манкунианцы сделали заявление в преддверии домашнего субботнего матча АПЛ с «Челси», куда в конце августа из «Манчестер Юнайтед » перешел вингер Алехандро Гарначо .

«Пользуясь случаем, хотели бы подтвердить свою приверженность тому, чтобы «Олд Траффорд » оставался местом, где каждый чувствует себя в безопасности, где всех уважают и ценят.

Мы осведомлены об использовании кричалки «мальчик по вызову» во время матчей с «Челси » в последние годы. Хотим четко заявить: эта кричалка оскорбительна, неподобающая и ей не место на нашем стадионе или во время наших игр.

Ассоциация футбола Англии и Королевская прокурорская служба подтвердили, что эта кричалка считается дискриминационной и классифицируется как разжигание ненависти.

Соответственно, болельщиков, которые ведут себя подобным образом, ждут серьезные последствия, в том числе выдворение со стадиона, запрет на посещение матчей и возможное уголовное преследование. Согласно кодексу санкций клуба, такое поведение наказывается запретом на посещение стадиона на три года», – говорится в заявлении «МЮ».