БК Paddy Power пригнала к «Олд Траффорд» автобус с надписью «Единственные 343, которые работают в Манчестере». Ранее Аморим сказал, что ни за что не откажется от схемы 3-4-3

Букмекер Paddy Power затроллил Рубена Аморима.

После разгромного поражения (0:3) от «Ман Сити» Аморим сказал , что не собирается менять философию – его «Манчестер Юнайтед» играет по схеме 3-4-3.

Paddy Power запустил по улицам Манчестера автобус 343-го маршрута с надписью: «Единственные 343, которые работают в Манчестере». Позже букмекер пригнал его к «Олд Траффорд».

Фото: сайт Paddy Power

В этом сезоне «МЮ» набрал 4 очка в 4 турах АПЛ и вылетел из Кубка английской лиги от «Гримсби» из четвертого дивизиона.

