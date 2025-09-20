БК Paddy Power пригнала к «Олд Траффорд» автобус с надписью «Единственные 343, которые работают в Манчестере». Ранее Аморим сказал, что ни за что не откажется от схемы 3-4-3
Букмекер Paddy Power затроллил Рубена Аморима.
После разгромного поражения (0:3) от «Ман Сити» Аморим сказал, что не собирается менять философию – его «Манчестер Юнайтед» играет по схеме 3-4-3.
Paddy Power запустил по улицам Манчестера автобус 343-го маршрута с надписью: «Единственные 343, которые работают в Манчестере». Позже букмекер пригнал его к «Олд Траффорд».
Фото: сайт Paddy Power
В этом сезоне «МЮ» набрал 4 очка в 4 турах АПЛ и вылетел из Кубка английской лиги от «Гримсби» из четвертого дивизиона.
Аморим еще ближе к отставке: 33% на увольнение. Фавориты на смену – Саутгейт, Зидан и Сульшер
Опубликовала: Венера Кравченко
Источник: PaddyPower News
