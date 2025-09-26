Карпин о критике: «Простой совет дам: не слушайте и не читайте ничего. Что и кто там говорит – это их проблемы»
Валерий Карпин рассказал, как справляется с критикой.
«Очень легко и спокойно справляюсь с критикой. Простой дам вам совет, если хотите: просто-напросто не слушайте и не читайте ничего. Вы делаете свою работу. Делаете ее на сто процентов. И все.
А что и кто там говорит, кто эти люди, которые говорят, – это их проблемы», – сказал тренер «Динамо».
Опубликовано: Sports
Источник: «Чемпионат»
