У Роналду 8 голов и ассист в 8 матчах за «Аль-Наср» и Португалию в сезоне

Криштиану Роналду набрал 9 очков в 8 матчах сезона.

40-летний нападающий сборной Португалии и «Аль-Насра » отметился голом в матче против «Аль-Иттихада » (2:0 , второй тайм) в 4-м туре чемпионата Саудовской Аравии.

Таким образом, на счету Роналду стало 4 гола в 4 играх чемпионата, гол и ассист в двух матчах Суперкубка страны и три мяча в двух встречах в составе Португалии .

Подробно статистику Криштиану можно изучить здесь .