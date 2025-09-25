  • Спортс
  • Руни о Роналду: «У него особый менталитет, превосходящий все, что я видел в футболе. Меня никогда не волновали индивидуальные награды, а Криштиану хотел всего»
Уэйн Руни высказался об особом менталитете Криштиану Роналду.

В разговоре с Рио Фердинандом экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» признался, что ему часто приходилось подстраивать свою игру под португальца. На вопрос, смягчал ли он некоторые аспекты своей игры, чтобы позволить Роналду проявить себя, Руни ответил утвердительно, но подчеркнул, что всегда руководствовался интересами команды.

«Я никогда не думал, что мне нужно чем-то жертвовать. Да, иногда это выглядело и ощущалось именно так, но я хотел победить, хотел выиграть Премьер-лигу, Лигу чемпионов.

У Криштиану Роналду есть что-то такое в голове, чего, по-моему, нет ни у кого. У него особый настрой и менталитет, которые намного превосходят все, что я видел в футболе.

Мое мышление и менталитет не на том уровне, я просто хочу побеждать. Меня никогда не волновали «Золотые мячи» или какие-либо индивидуальные награды. Для меня это ничего не значит, мне все равно. Я хотел побеждать с тобой [Рио], с партнерами по команде.

Конечно, Криштиану хотел выиграть все с командой, но у него был эгоистичный настрой, он хотел всего. У меня этого не было», – сказал Руни в подкасте бывшего защитника и капитана «МЮ» Рио Фердинанда.

Уэйн Руни: «Месси и Роналду – два лучших игрока всех времен. Мне просто нравится эта легкая изюминка Лео»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Goal
