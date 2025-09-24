  • Спортс
  Экс-арбитр Клаттенбург о финале Евро-2016: «Роналду в качестве поздравления схватил меня за лицо и попытался встряхнуть, когда я шел за медалью. Я такой: «Криштиану, убери руки, я в прямом эфире!»
10

Экс-арбитр Клаттенбург о финале Евро-2016: «Роналду в качестве поздравления схватил меня за лицо и попытался встряхнуть, когда я шел за медалью. Я такой: «Криштиану, убери руки, я в прямом эфире!»

Экс-арбитр Марк Клаттенбург вспомнил забавный случай с Криштиану Роналду.

«Мне повезло [работать] на двух крупных финалах Роналду в 2016 году, он выиграл Лигу чемпионов в составе «Реала» против «Атлетико». Через месяц я судил финал чемпионата Европы – Португалия против Франции, – и он снова победил.

Я поднимался по лестнице, чтобы забрать свою медаль, а он стоял на самом верху, как бы в знак почета. И вот, когда я проходил мимо, Роналду схватил меня за лицо и попытался встряхнуть – ну, знаете, в качестве поздравления. Я такой: «Роналду, убери руки от моего лица, я в прямом эфире!» – расскаал бывший арбитр в подкасте Beast Mode On.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Goal
