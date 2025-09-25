Манише о Роналду и 1000 голов: «Саудовский чемпионат не самый сильный, поэтому Криштиану может стать рекордсменом. Ему понадобится еще 2 года, и для него нет ничего невозможного»

Манише верит, что Криштиану Роналду по силам забить 1000 голов.

– В интервью с португальцем невозможно не поговорить про Роналду. Как думаете, он сможет забить 1000 голов за карьеру? Сейчас у него их 944.

– Хороший вопрос. Если посчитать, то ему нужно еще 60 мячей. Думаю, забить 30 голов в арабской лиге за сезон вполне реально, значит, ему понадобится еще 2 года.

Это не самый сильный чемпионат, поэтому он может стать первым футболистом, который установит этот рекорд.

Роналду профессионал, для него нет ничего невозможного, – отметил экс-хавбек сборной Португалии .