«Фенербахче» может уволить назначенного в начале сентября Тедеско. Тренеру дали три матча для исправления ситуации (Fotomaç)

«Фенербахче» может уволить Доменико Тедеско.

Немецкий специалист возглавил команду в сентябре, сменив Жозе Моуринью, и в четырех матчах одержал лишь одну победу .

После поражения от «Динамо» Загреб (1:3) в Лиге Европы руководство «Фенербахче» во главе с новым президентом Садеттином Сараном провело заседание совета директоров.

Клуб предоставит тренеру три матча для исправление ситуации, утверждает Fotomaç.

Отмечается, что если Доменико Тедеско не победит во всех трех играх, то покинет пост главного тренера команды в ходе перерыва на матчи сборных в октябре.