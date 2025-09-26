  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Фенербахче» может уволить назначенного в начале сентября Тедеско. Тренеру дали три матча для исправления ситуации (Fotomaç)
44

«Фенербахче» может уволить назначенного в начале сентября Тедеско. Тренеру дали три матча для исправления ситуации (Fotomaç)

«Фенербахче» может уволить Доменико Тедеско.

Немецкий специалист возглавил команду в сентябре, сменив Жозе Моуринью, и в четырех матчах одержал лишь одну победу.

После поражения от «Динамо» Загреб (1:3) в Лиге Европы руководство «Фенербахче» во главе с новым президентом Садеттином Сараном провело заседание совета директоров.

Клуб предоставит тренеру три матча для исправление ситуации, утверждает Fotomaç.

Отмечается, что если Доменико Тедеско не победит во всех трех играх, то покинет пост главного тренера команды в ходе перерыва на матчи сборных в октябре.

Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?70060 голосов
Усман ДембелеУсман Дембеле
ВитиньяВитинья
ПедриПедри
РафиньяРафинья Диас
Мохамед СалахМохамед Салах
Ашраф ХакимиАшраф Хакими
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Джанлуиджи ДоннаруммаДжанлуиджи Доннарумма
Жоау НевешЖоау Невеш
Кто-то другойЗолотой мяч
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Fotomaç
logoДоменико Тедеско
logoФенербахче
logoвысшая лига Турция
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Талалаев про ТТД Бубнова: «Абсолютно не хочу обижать человека. Если он скажет, что Андраде плохо играет, то у нас хорошие профилактории, санатории – надо иногда отдыхать от футбола»
2310 минут назад
Холанд, Салах, Дьокереш – кого возьмете в Основе на новый тур АПЛ?
55 минут назадТесты и игры
Руни о статистике: «Многие футболисты слишком полагаются на нее, владельцы хотят высокого xG. Лэмпард много забивал из-за штрафной, но его xG был бы очень низким»
40сегодня, 09:55
Слот заявил, что «Ливерпуль» не накажет Экитике после удаления за снятую футболку: «В этом клубе можно ошибиться, не получая сразу же штраф»
14сегодня, 09:48
Генич об интервью Глушенкова: «Хамское поведение. Пришел всем показать, что не будет общаться, потому что в него не верили. Он же играет и для болельщиков»
50сегодня, 09:38
Талалаев о поведении и конфликтах: «Иногда я играю роли. Нужен был определенный фон. Если у Неценко нет понимания футбола, он не должен это демонстрировать»
77сегодня, 09:27
«Уфа» оспорит результат матча с «Фанкомом» в Кубке из-за участия дисквалифицированного Федчука
7сегодня, 09:10
«Ювентус» хочет продать Влаховича в январе. «МЮ» и «Челси» интересуются форвардом (GdS)
17сегодня, 08:59
Леони пропустит до года из-за разрыва «крестов», сообщил Слот. Кьезу внесут в заявку ЛЧ
25сегодня, 08:58
Глава федерации футбола Израиля: «Молюсь о конце войны с Палестиной – у нас проблемы только с ХАМАС. Но отстранение не поможет – конфликт на Украине не закончился после бана России»
67сегодня, 08:51
Ко всем новостям
Последние новости
Анчелотти о работе в «Челси» и Абрамовиче: «У Берлускони я не встречал такого контроля. Я должен был стать противоядием Моуринью, который уже выдохся, по его мнению. Провал в ЛЧ стоил мне работы»
7 минут назад
Суперлига Китая. «Шанхай» Слуцкого обыгрывает «Мэйчжоу Хакка» – 2:0. У Си удвоил преимущество
227 минут назад
Палмер из-за травмы паха пропустит матчи с «Брайтоном», «Бенфикой» и «Ливерпулем». «Челси» решил поберечь хавбека
431 минуту назад
Ловчев о проблемах российского футбола: «Не очень много молодых ребят появляется – у нас нет конкуренции. Приезжают какие-то левые иностранцы и ничего не дают»
945 минут назад
Тренер «Ростова» Осинов о Бубнове: «Больше шоумен, чем эксперт. Иногда говорит вещи, которые неуместны в той ситуации»
150 минут назад
«Бавария» – «Вердер». Онлайн-трансляция начнется в 21:30
4сегодня, 09:04
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттихад» Бензема принимает «Аль-Наср» Роналду
3сегодня, 08:55
Рамос о Бускетсе: «Футбол остался без одного из самых блестящих полузащитников. Ты воплощение того, как быть исключительным, оставаясь при этом обычным парнем»
6сегодня, 08:45
Чемпионат Франции. «Марсель» в гостях у «Страсбура», «ПСЖ» Сафонова и «Монако» Головина проведут матчи в субботу
сегодня, 08:42
Решение о продаже «Сан-Сиро» «Интеру» и «Милану» примут в понедельник. Политики надеются на реконструкцию стадиона и беспокоятся, не продадут ли американцы землю третьим лицам
1сегодня, 08:30