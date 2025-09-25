Тедеско после 1:3 от «Динамо» Загреб: «Фенербахче» сделал шаг вперед в некоторых аспектах. Но неприемлемо так пропускать – не должны отворачиваться от ударов»
Доменико Тедеско отметил улучшения в игре «Фенербахче».
Турецкий клуб проиграл «Динамо» Загреб (1:3) в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы.
Немецкий специалист выиграл один из четырех матчей во главе «Фенербахче» на данный момент.
«Мы проигрываем единоборства – нашей силы и скорости в них недостаточно. Нам нужно постепенно прибавлять.
Я впервые увидел, что мы сделали шаг вперед в некоторых аспектах – в плане выбора позиции на поле и контроле мяча.
Но то, как мы пропускаем голы, – это неприемлемо.
Мы упускаем игроков соперника в штрафной площади, не блокируем удары. Мы не должны отворачиваться от ударов. Это важные и основополагающие вещи», – сказал главный тренер «Фенербахче» Доменико Тедеско.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Fanatik
