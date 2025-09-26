Сергеев забил за «Динамо» впервые с июля. У форварда 4 гола в 14 матчах за клуб

Иван Сергеев забил за «Динамо» впервые с июля.

На 34-й форвард «Динамо» забил третий гол в ворота «Крыльев Советов ».

Последний раз до этого Сергеев забивал за «Динамо » 29 июля – дубль против «Сочи» (3:2) в Фонбет Кубке России.

Всего за «Динамо» у форварда 14 матчей и 4 гола.