Сергеев забил за «Динамо» впервые с июля. У форварда 4 гола в 14 матчах за клуб
Иван Сергеев забил за «Динамо» впервые с июля.
На 34-й форвард «Динамо» забил третий гол в ворота «Крыльев Советов».
Последний раз до этого Сергеев забивал за «Динамо» 29 июля – дубль против «Сочи» (3:2) в Фонбет Кубке России.
Всего за «Динамо» у форварда 14 матчей и 4 гола.
