Сергеев сделал 5+3 в 12 матчах против «Крыльев». 2.21 – форвард «Динамо» забьет бывшему клубу или отдаст ассист

«Крылья Советов» встретятся с «Динамо» в 10-м туре РПЛ.

Нападающий москвичей Иван Сергеев провел 12 матчей против «Крыльев», в которых забил 5 мячей и отдал 3 голевые передачи. Это лучший показатель форварда против какого-либо клуба РПЛ.

Букмекеры дают коэффициент 2.90 на то, что Сергеев снова забьет бывшему клубу. 2.21 – отличится или сделает ассист.

Матч пройдет 26 сентября и начнется в 18:00 по московскому времени.