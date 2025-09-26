  • Спортс
  • Руни об удалении Экитике за снятую футболку: «Глупый поступок, не оправдываю его. Но искренние эмоции приятно видеть. В эпоху ВАР игроки ждут подтверждения, прежде чем праздновать»
6

Руни об удалении Экитике за снятую футболку: «Глупый поступок, не оправдываю его. Но искренние эмоции приятно видеть. В эпоху ВАР игроки ждут подтверждения, прежде чем праздновать»

Уэйн Руни отреагировал на удаление Юго Экитике в матче с «Саутгемптоном».

Нападающий «Ливерпуля» вышел на замену сразу после перерыва матча Кубка английской лиги и на 53-й минуте был предупрежден за то, что придержал соперника, а затем отбросил мяч.

На 85-й минуте француз воспользовался передачей Федерико Кьезы и точным ударом вывел мерсисайдцев вперед – 2:1. После гола Экитике снял футболку и продемонстрировал ее трибунам. Главный судья Том Бремелл показал французу вторую желтую.

«Его захлестнули эмоции после гола, и, наверное, он уже жалеет о том, что сделал. Я это не оправдываю, потому что поступок, конечно, глупый.

Но если вспомнить, как в последние годы футболисты из-за ВАР ждут подтверждения, прежде чем праздновать, то в каком-то смысле приятно снова видеть такие искренние эмоции», – сказал бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Руни.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: BBC
logoпремьер-лига Англия
logoЮго Экитике
logoСаутгемптон
logoЛиверпуль
видеоповторы
logoсудьи
logoУэйн Руни
logoКубок английской лиги
