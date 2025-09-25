  • Спортс
  «Ливерпуль» не применял ни спортивных, ни финансовых санкций к Экитике за красную в матче с «Саутгемптоном» (Санти Ауна)
21

«Ливерпуль» не применял ни спортивных, ни финансовых санкций к Экитике за красную в матче с «Саутгемптоном» (Санти Ауна)

«Ливерпуль» не наказывал Юго Экитике за красную карточку.

Нападающий «красных» вышел на замену сразу после перерыва матча Кубка английской лиги с «Саутгемптоном» и на 53-й минуте был предупрежден за то, что придержал соперника, а затем отбросил мяч.

На 85-й минуте француз воспользовался передачей Кьезы и точным ударом вывел мерсисайдцев вперед – 2:1. После гола Экитике снял футболку и продемонстрировал ее трибунам. Главный судья Том Бремелл показал французу вторую желтую.

Сообщалось, что в качестве наказания клуб лишит футболиста двухнедельной зарплаты.

Журналист Foot Mercato Санти Ауна опровергает эту информацию. По его сведениям, «Ливерпуль» не применял ни спортивных, ни финансовых санкций по отношению к Экитике. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Санти Ауна
