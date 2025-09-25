«Ливерпуль» лишит Экитике двухнедельной зарплаты за удаление в матче с «Саутгемптоном». Форвард получил 2-ю желтую за снятую футболку (Daily Mail)
«Ливерпуль» накажет Юго Экитике деньгами за удаление в матче с «Саутгемптоном».
Нападающий «красных» вышел на замену сразу после перерыва матча Кубка английской лиги и на 53-й минуте был предупрежден за то, что придержал соперника, а затем отбросил мяч.
На 85-й минуте француз воспользовался передачей Кьезы и точным ударом вывел мерсисайдцев вперед – 2:1. После гола Экитике снял футболку и продемонстрировал ее трибунам. Главный судья Том Бремелл показал французу вторую желтую.
Согласно правилам, из-за удаления Экитике пропустит ближайший матч АПЛ против «Кристал Пэлас».
За несоблюдение дисциплины футболисту грозит штраф от клуба, сообщает Daily Mail.
Точная информация о наказании пока не подтверждена, но ожидается, что француза лишат двухнедельной зарплаты.
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?65412 голосов
Усман Дембеле
Витинья
Педри
Рафинья
Мохамед Салах
Ашраф Хакими
Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе
Джанлуиджи Доннарумма
Жоау Невеш
Кто-то другой
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Daily Mail
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости