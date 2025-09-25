«Ливерпуль» лишит Экитике двухнедельной зарплаты за удаление в матче с «Саутгемптоном». Форвард получил 2-ю желтую за снятую футболку (Daily Mail)

«Ливерпуль» накажет Юго Экитике деньгами за удаление в матче с «Саутгемптоном».

Нападающий «красных» вышел на замену сразу после перерыва матча Кубка английской лиги и на 53-й минуте был предупрежден за то, что придержал соперника, а затем отбросил мяч.

На 85-й минуте француз воспользовался передачей Кьезы и точным ударом вывел мерсисайдцев вперед – 2:1. После гола Экитике снял футболку и продемонстрировал ее трибунам. Главный судья Том Бремелл показал французу вторую желтую .

Согласно правилам, из-за удаления Экитике пропустит ближайший матч АПЛ против «Кристал Пэлас».

За несоблюдение дисциплины футболисту грозит штраф от клуба, сообщает Daily Mail.

Точная информация о наказании пока не подтверждена, но ожидается, что француза лишат двухнедельной зарплаты.