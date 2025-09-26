Гарсия выбыл на 4-6 недель из-за разрыва мениска, вратаря «Барсы» прооперируют. Рафинья пропустит 3 недели из-за травмы бедра
Обозначены сроки отсутствия Рафиньи и Жоана Гарсии.
Как сообщает пресс-служба «Барселоны», у Рафиньи диагностирована травма двуглавой мышцы правого бедра. Ориентировочный срок восстановления вингера – около 3 недель.
Вратарь клуба Жоан Гарсия получил разрыв внутреннего мениска левого колена. На завтра запланирована артроскопическая операция, игрок пропустит от 4 до 6 недель.
