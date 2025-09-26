23

Рафинья из-за травмы выбыл минимум до перерыва на матчи сборных

Рафинья Диас получил травму.

Как сообщает журналист Жерар Ромеро, вингер «Барселоны» выбыл минимум до паузы на матчи сборных. 

До перерыва каталонцы сыграют против «Реал Сосьедад» и «Севильи» в Ла Лиге, а также «ПСЖ» в Лиге чемпионов.

В текущем сезоне Рафинья забил 3 гола и отдал 2 ассиста в 6 матчах Ла Лиги. Его подробная статистика – здесь

Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?70894 голоса
Усман ДембелеУсман Дембеле
ВитиньяВитинья
ПедриПедри
РафиньяРафинья Диас
Мохамед СалахМохамед Салах
Ашраф ХакимиАшраф Хакими
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Джанлуиджи ДоннаруммаДжанлуиджи Доннарумма
Жоау НевешЖоау Невеш
Кто-то другойЗолотой мяч
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: профиль Жерара Ромеро в Х
