Рафинья из-за травмы выбыл минимум до перерыва на матчи сборных
Рафинья Диас получил травму.
Как сообщает журналист Жерар Ромеро, вингер «Барселоны» выбыл минимум до паузы на матчи сборных.
До перерыва каталонцы сыграют против «Реал Сосьедад» и «Севильи» в Ла Лиге, а также «ПСЖ» в Лиге чемпионов.
В текущем сезоне Рафинья забил 3 гола и отдал 2 ассиста в 6 матчах Ла Лиги. Его подробная статистика – здесь.
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?70894 голоса
Усман Дембеле
Витинья
Педри
Рафинья
Мохамед Салах
Ашраф Хакими
Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе
Джанлуиджи Доннарумма
Жоау Невеш
Кто-то другой
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: профиль Жерара Ромеро в Х
