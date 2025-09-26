Рафинья из-за травмы выбыл минимум до перерыва на матчи сборных

Рафинья Диас получил травму.

Как сообщает журналист Жерар Ромеро, вингер «Барселоны» выбыл минимум до паузы на матчи сборных.

До перерыва каталонцы сыграют против «Реал Сосьедад» и «Севильи» в Ла Лиге , а также «ПСЖ» в Лиге чемпионов.

В текущем сезоне Рафинья забил 3 гола и отдал 2 ассиста в 6 матчах Ла Лиги. Его подробная статистика – здесь .