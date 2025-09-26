Иньеста о Бускетсе: «Один из величайших в истории, твой уникальный стиль навсегда останется в памяти. Было привилегией делить с тобой поле, брат»
Андрес Иньеста написал пост по случаю завершения карьеры Серджи Бускетса.
Ранее экс-полузащитник «Барселоны» и сборной Испании объявил о завершении карьеры после сезона МЛС.
«Было привилегией делить с тобой поле все эти годы, брат. Я наслаждался этим временем! Как же было здорово!
Ты один из величайших игроков в истории футбола, без всяких сомнений. У тебя был уникальный стиль игры, который навсегда останется в нашей памяти. Желаю тебе всего наилучшего во всем, что ждет тебя впереди», – написал экс-полузащитник «Барселоны» и сборной Испании в соцсетях.
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?70892 голоса
Усман Дембеле
Витинья
Педри
Рафинья
Мохамед Салах
Ашраф Хакими
Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе
Джанлуиджи Доннарумма
Жоау Невеш
Кто-то другой
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости