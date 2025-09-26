  • Спортс
Гарсия получил травму и не сыграет до паузы на сборные. Вратарь «Барсы» пропустит матчи с «Сосьедадом», «ПСЖ» и «Севильей»

Жоан Гарсия из-за травмы не сыграет в предстоящих матчах «Барселоны».

Как сообщил журналист Жерар Ромеро, голкипер получил повреждение в ходе сегодняшней тренировки после игры Ла Лиги против «Реал Овьедо» (3:1).

Отмечается, что испанский голкипер пропустит ближайшие матчи каталонцев вплоть до международной паузы.

До перерыва «Барселона» сыграет против «Реал Сосьедад» в Ла Лиги, «ПСЖ» в Лиге чемпионов и «Севильи» в Ла Лиге.

В этом сезоне Жоан Гарсия провел 6 матчей в чемпионате Испании. Его статистику можно изучить по ссылке.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Mundo Deportivo
Комментарии
