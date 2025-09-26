Ямаль и Бальде вернулись к тренировкам после травм. Они смогут сыграть за «Барсу» против «Сосьедада»
Ламин Ямаль вернулся к тренировкам с командой.
Напомним, вингер «Барселоны» пропустил 4 матча из-за дискомфорта в области паха.
Сегодня клуб объявил, что Ламин и Алекс Бальде, не игравший с августа из-за мышечной травмы, тренировались без ограничений вместе с остальными игроками, которые вчера не вышли в стартовом составе в игре с «Овьедо» (3:1).
Таким образом, вингер и защитник, если не произойдет чего-то неожиданного, будут готовы к матчу в воскресенье против «Реал Сосьедад».
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?70895 голосов
Усман Дембеле
Витинья
Педри
Рафинья
Мохамед Салах
Ашраф Хакими
Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе
Джанлуиджи Доннарумма
Жоау Невеш
Кто-то другой
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
