Ямаль и Бальде вернулись к тренировкам после травм. Они смогут сыграть за «Барсу» против «Сосьедада»

Ламин Ямаль вернулся к тренировкам с командой.

Напомним, вингер «Барселоны» пропустил 4 матча из-за дискомфорта в области паха.

Сегодня клуб объявил, что Ламин и Алекс Бальде , не игравший с августа из-за мышечной травмы, тренировались без ограничений вместе с остальными игроками, которые вчера не вышли в стартовом составе в игре с «Овьедо» (3:1).

Таким образом, вингер и защитник, если не произойдет чего-то неожиданного, будут готовы к матчу в воскресенье против «Реал Сосьедад».