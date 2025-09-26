  • Спортс
3

Гришин о том, что «Спартак» в 4 очках от 1-го места: «Если ругать, то только за качество игры. С такими полузащитой и атакой они должны по трешке класть тем, кто ниже классом»

Александр Гришин оценил 6-е место «Спартака» в РПЛ после 9 туров.

«Мы ругаем «Спартак», а они от первого места отстают на четыре очка. Чего их тогда ругать? Если только за качество игры. 

Имея таких игроков в полузащите и нападении, они должны в каждой игре по трешке класть командам, которые ниже классом», — сказал бывший футболист ЦСКА.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
