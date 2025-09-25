Борис Игнатьев: «У «Спартака» нет компонентов, чтобы опережать ЦСКА, «Краснодар» и «Зенит». Еще в конце 2024-го все было не так печально. Станкович заблудился, не знает, как себя вести и как управлять командой»
Борис Игнатьев сомневается в шансах «Спартака» выиграть чемпионат России.
«Со «Спартаком» может быть всякое. Еще в конце в прошлого года мы были хорошо настроены к Станковичу и команде. Все было не так печально и пессимистично, как сегодня.
Не думаю, что они могут занять первое место. У них нет компонентов, чтобы опережать ЦСКА, «Краснодар» и «Зенит».
Станкович заблудился, он не знает, как себя вести, что нужно делать и как управлять «Спартаком». Ему надо пересмотреть свое отношение к людям, тренировочному процессу. Наверное, тогда футболисты, за которых заплатили большие деньги, покажут достойный результат», – сказал бывший тренер сборной России.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Чемпионат»
