Александр Григорян: «Тактический портрет «Спартака» невозможно понять. Как только у Станковича что‑то начинает работать, он сразу меняет формацию. Поразительно»

Александр Григорян заявил, что не может понять тактический портрет «Спартака».

«Я не могу представить тактический портрет «Спартака ». Невозможно понять.

Я понял одно: как только у Станковича что‑то начинает работать, он сразу меняет формацию, ищет там, где не стоит искать. Это поразительно. Я не могу найти логичного объяснения», – сказал бывший тренер «СКА Хабаровск».

После 9 проведенных туров Мир РПЛ красно-белые занимают 6-е место в турнирной таблице, набрав 15 очков.