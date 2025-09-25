Александр Григорян: «Тактический портрет «Спартака» невозможно понять. Как только у Станковича что‑то начинает работать, он сразу меняет формацию. Поразительно»
Александр Григорян заявил, что не может понять тактический портрет «Спартака».
«Я не могу представить тактический портрет «Спартака». Невозможно понять.
Я понял одно: как только у Станковича что‑то начинает работать, он сразу меняет формацию, ищет там, где не стоит искать. Это поразительно. Я не могу найти логичного объяснения», – сказал бывший тренер «СКА Хабаровск».
После 9 проведенных туров Мир РПЛ красно-белые занимают 6-е место в турнирной таблице, набрав 15 очков.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
