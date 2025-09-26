Сычев назвал «Динамо» претендентом на титул: «Не думаю, что они сняли задачу. Две победы – и первое место уже рядом. Все только начинается»
Дмитрий Сычев допустил, что «Динамо» поборется за чемпионство в Мир РПЛ.
После 9 туров бело-голубые занимают в таблице 8-е место, отставая от лидирующего «Краснодара» на 7 очков.
– Кто главный претендент на чемпионство?
– «Зенит», «Краснодар», «Локомотив», ЦСКА, «Спартак», «Динамо».
– «Динамо» тоже?
– Не думаю, что они сняли эту задачу. Не думаю, что Валерия Георгиевича [Карпина] пригласили ради попадания в тройку или пятерку.
У нас только начало чемпионата. Все теряют очки, плотность в таблице просто сумасшедшая. Две победы – и команда уже рядом с первым местом. Все только начинается. Интрига потрясающая, – сказал бывший нападающий сборной России.
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?68408 голосов
Усман Дембеле
Витинья
Педри
Рафинья
Мохамед Салах
Ашраф Хакими
Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе
Джанлуиджи Доннарумма
Жоау Невеш
Кто-то другой
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Metaratings
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости