Сычев назвал «Динамо» претендентом на титул: «Не думаю, что они сняли задачу. Две победы – и первое место уже рядом. Все только начинается»

Дмитрий Сычев допустил, что «Динамо» поборется за чемпионство в Мир РПЛ.

После 9 туров бело-голубые занимают в таблице 8-е место, отставая от лидирующего «Краснодара» на 7 очков.

– Кто главный претендент на чемпионство?

– «Зенит», «Краснодар», «Локомотив», ЦСКА, «Спартак», «Динамо ».

– «Динамо» тоже?

– Не думаю, что они сняли эту задачу. Не думаю, что Валерия Георгиевича [Карпина ] пригласили ради попадания в тройку или пятерку.

У нас только начало чемпионата. Все теряют очки, плотность в таблице просто сумасшедшая. Две победы – и команда уже рядом с первым местом. Все только начинается. Интрига потрясающая, – сказал бывший нападающий сборной России.