  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Сычев назвал «Динамо» претендентом на титул: «Не думаю, что они сняли задачу. Две победы – и первое место уже рядом. Все только начинается»
3

Сычев назвал «Динамо» претендентом на титул: «Не думаю, что они сняли задачу. Две победы – и первое место уже рядом. Все только начинается»

Дмитрий Сычев допустил, что «Динамо» поборется за чемпионство в Мир РПЛ.

После 9 туров бело-голубые занимают в таблице 8-е место, отставая от лидирующего «Краснодара» на 7 очков.

– Кто главный претендент на чемпионство?

– «Зенит», «Краснодар», «Локомотив», ЦСКА, «Спартак», «Динамо».

– «Динамо» тоже?

– Не думаю, что они сняли эту задачу. Не думаю, что Валерия Георгиевича [Карпина] пригласили ради попадания в тройку или пятерку. 

У нас только начало чемпионата. Все теряют очки, плотность в таблице просто сумасшедшая. Две победы – и команда уже рядом с первым местом. Все только начинается. Интрига потрясающая, – сказал бывший нападающий сборной России.

Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?68408 голосов
Усман ДембелеУсман Дембеле
ВитиньяВитинья
ПедриПедри
РафиньяРафинья Диас
Мохамед СалахМохамед Салах
Ашраф ХакимиАшраф Хакими
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Джанлуиджи ДоннаруммаДжанлуиджи Доннарумма
Жоау НевешЖоау Невеш
Кто-то другойЗолотой мяч
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Metaratings
logoДинамо Москва
logoпремьер-лига Россия
logoВалерий Карпин
logoДмитрий Сычев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Семин про Карпина: «Время для адаптации уже прошло. Должен быть результат»
4вчера, 21:57
Иванов рассудит игру ЦСКА – «Балтика» в 10-м туре РПЛ. Мешков назначен на матч «Крылья Советов» – «Динамо»
7вчера, 11:34
«Карпин ориентируется на лучшие испанские команды. В его футбол сложно играть, нужны сильные исполнители. В «Динамо» это можно будет выстроить». Воспитанник «Спартака» Яковлев о тренере
13вчера, 09:32
Главные новости
Ван де Бек из «Жироны» выбыл до конца сезона из-за разрыва ахилла
457 минут назад
Глава палестинской федерации: «Россию отстранили через несколько часов, а Израилю позволено продолжать совершать преступления против нашей футбольной семьи. Двойные стандарты»
66вчера, 22:21
Флик про 3:1 с «Овьедо»: «Барселона» хорошо сыграла, я рад трем очкам. Гарсия ошибся, но мы хотим, чтобы он играл именно так, был на передовой»
23вчера, 22:05
За какой английский клуб, помимо «МЮ», выступал Дэвид Бекхэм? И другие вопросы в нашем «Квиз-боте»
вчера, 22:00Телеграм
«Реал» опережает «Барселону» на 2 очка в Ла Лиге после 6 туров, «Атлетико» – на 9
17вчера, 21:37
«Барселона» одержала волевую победу над «Овьедо» – 3:1. Во 2-м тайме забили Гарсия, Левандовски и Араухо
370вчера, 21:25
У «Барселоны» 6 побед с общим счетом 20:4 и ничья с «Райо» в этом сезоне
32вчера, 21:25
Чемпионат Испании. «Барселона» обыграла «Овьедо», «Осасуна» сыграла вничью с «Эльче»
148вчера, 21:24
Министр спорта Израиля заявил, что работает вместе с Нетаньяху, чтобы предотвратить отстранение футбольных команд
28вчера, 21:22
Джейми Каррагер: «Никто не мог приблизиться к Анри с 2000 по 2005 год, как и к Салаху в последние годы. Был бы рад, если бы Мо получил «Золотой мяч», но сейчас победить мог только Дембеле»
15вчера, 21:15
Ко всем новостям
Последние новости
Семак о «Зените-2»: «Приглашать кого-то на тренировочный процесс нецелесообразно. В распоряжении «Зенита» 21 человек»
17 минут назад
Рамирес о паспорте РФ: «Очень много преимуществ, когда живешь в стране. Может, когда завершу карьеру, останусь в России, открою свое дело»
125 минут назад
Тренер вратарей ЦСКА Крамаренко дисквалифицирован на 2 матча Кубка России (1 – условно) за ненормативную лексику в игре с «Балтикой»
40 минут назад
Павел Погребняк: «Уже пожил в Англии в свое время. Сейчас живу там, где хочу — в России»
3сегодня, 01:58
Эберль о будущем Кейна: «Харри полностью предан «Баварии». Хотим добиться успеха вместе с ним как в этом сезоне, так и в будущем»
сегодня, 01:31
Мостовой о травмах Захаряна: «Не дай бог, это будет преследовать Арсена постоянно, но против физиологии не попрешь»
1сегодня, 01:16
Эмери после 1:0 с «Болоньей»: «Я мотивирован на ЛЕ, но знаю, что выиграть ее будет очень сложно»
6вчера, 22:34
Винисиус выиграл суд против испанского бизнесмена, создавшего бренд с именем игрока в 2018-м. Регистрацию аннулируют
5вчера, 22:02
Семин про Карпина: «Время для адаптации уже прошло. Должен быть результат»
4вчера, 21:57
Мерсон про Шешко: «Футбол «МЮ» не подходит ему. Мбемо сам хочет забивать, Кунья любит дриблинг – они не станут подавать на Беньямина. Понятия не имею, как Шешко забить, и это проблема»
7вчера, 21:40