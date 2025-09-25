«Карпин ориентируется на лучшие испанские команды. В его футбол сложно играть, нужны сильные исполнители. В «Динамо» это можно будет выстроить». Воспитанник «Спартака» Яковлев о тренере

Павел Яковлев высказался о тренерских идеях Валерия Карпина.

– Как вам работа Валерия Карпина в «Динамо»?

– На длинной дистанции у него еще не было таких больших команд, как «Динамо». Не берем его период в «Спартаке » – имею в виду, что за последнее время у Валерия Георгиевича не было больших команд. «Ростов» – это все-таки другое, там не было обязательной задачи занимать первые места. Но я верю, что у Карпина получится в «Динамо».

Я Валерию Георгиевичу благодарен – он дал мне возможность играть в «Спартаке». И в целом в его тренерские идеи я верю. В «Динамо» сейчас ситуация налаживается – выздоровели Тюкавин и Маухуб. И играет команда неплохо – победила «Оренбург » (3:1) в чемпионате, разгромила «Сочи » (4:0) в Кубке. Да, идет в РПЛ на седьмом месте, но от первого отставание всего семь очков. Все теряют сейчас очки, поэтому такое расстояние можно отыграть.

– В чем идеи Карпина, о которых вы говорите?

– В его футбол очень сложно играть. Он очень энергозатратный. Валерий Георгиевич старается ориентироваться на лучшие испанские команды. Выход из обороны через среднюю или короткую передачу. Кто-то может это выполнять, кто-то нет. Нужны сильные исполнители.

Я думаю, что сейчас, когда выздоровели многие лидеры «Динамо», этот футбол можно будет выстроить. У них конкурентоспособная команда, – сказал воспитанник «Спартака» и нападающий «БроукБойз» Павел Яковлев.