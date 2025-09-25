  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Карпин ориентируется на лучшие испанские команды. В его футбол сложно играть, нужны сильные исполнители. В «Динамо» это можно будет выстроить». Воспитанник «Спартака» Яковлев о тренере
2

«Карпин ориентируется на лучшие испанские команды. В его футбол сложно играть, нужны сильные исполнители. В «Динамо» это можно будет выстроить». Воспитанник «Спартака» Яковлев о тренере

Павел Яковлев высказался о тренерских идеях Валерия Карпина.

– Как вам работа Валерия Карпина в «Динамо»?

– На длинной дистанции у него еще не было таких больших команд, как «Динамо». Не берем его период в «Спартаке» – имею в виду, что за последнее время у Валерия Георгиевича не было больших команд. «Ростов» – это все-таки другое, там не было обязательной задачи занимать первые места. Но я верю, что у Карпина получится в «Динамо».

Я Валерию Георгиевичу благодарен – он дал мне возможность играть в «Спартаке». И в целом в его тренерские идеи я верю. В «Динамо» сейчас ситуация налаживается – выздоровели Тюкавин и Маухуб. И играет команда неплохо – победила «Оренбург» (3:1) в чемпионате, разгромила «Сочи» (4:0) в Кубке. Да, идет в РПЛ на седьмом месте, но от первого отставание всего семь очков. Все теряют сейчас очки, поэтому такое расстояние можно отыграть.

– В чем идеи Карпина, о которых вы говорите?

– В его футбол очень сложно играть. Он очень энергозатратный. Валерий Георгиевич старается ориентироваться на лучшие испанские команды. Выход из обороны через среднюю или короткую передачу. Кто-то может это выполнять, кто-то нет. Нужны сильные исполнители.

Я думаю, что сейчас, когда выздоровели многие лидеры «Динамо», этот футбол можно будет выстроить. У них конкурентоспособная команда, – сказал воспитанник «Спартака» и нападающий «БроукБойз» Павел Яковлев.

Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?64230 голосов
Усман ДембелеУсман Дембеле
ВитиньяВитинья
ПедриПедри
РафиньяРафинья Диас
Мохамед СалахМохамед Салах
Ашраф ХакимиАшраф Хакими
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Джанлуиджи ДоннаруммаДжанлуиджи Доннарумма
Жоау НевешЖоау Невеш
Кто-то другойЗолотой мяч
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Известия»
logoпремьер-лига Россия
logoДинамо Москва
logoВалерий Карпин
logoПавел Яковлев
logoтактика
logoСпартак
logoБроукБойз
logoFONBET Кубок России
logoЭль-Мехди Маухуб
logoСочи
logoWinline Медиалига
logoОренбург
logoКонстантин Тюкавин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Карпин ставит атакующую, зрелищную игру. Он первым в России пошел по пути, который до него пытались пройти только иностранцы. Первым его прошла «Барса» Гвардиолы». Кафанов о тренере
97вчера, 13:37
Корнеев о Карпине и 8-м месте «Динамо»: «Нужно доверять и дать время до зимы. Знали, какого тренера берете»
29вчера, 01:46
Титов о Карпине в «Динамо»: «Пока не очень, но это один из лучших наших тренеров. Будут какие-то идеи, думаю»
1023 сентября, 18:01
Бителло о «Динамо»: «Мы привыкаем к требованиям Карпина, начинаем понимать, что он хочет. Постараемся выигрывать и дальше, чтобы бороться за титул»
2022 сентября, 13:46
Главные новости
Теперь есть не только на сайте – телеграм-канал с актуальными вакансиями Спортса’’. Скорее подписывайтесь!
7 минут назадВакансия
«МЮ» договорился о трансфере капитана сборной Колумбии U-17 Ороско из «Форталесы». Опорник присоединится к клубу, когда ему исполнится 18 лет
314 минут назад
ФИФА получила 145 сообщений о нарушениях прав человека во время КЧМ. Большая часть жалоб касалась политики властей США (Адам Крафтон)
2333 минуты назад
Игнашевич о списке книг для футболистов: «Хорошая инициатива, поддерживаю. Читать всем полезно, это расширяет словарный запас, кругозор»
1356 минут назад
Ташуев о Слишковиче: «Как-то послушал его интервью после игры – впечатление, что он произносит тост. Я жду, что тренеры будут говорить не про душу мяча, а про тактику»
8сегодня, 09:05
Ачерби об отказе от вызова в сборную Италии в июне: «Спаллетти сказал, что вызовет меня только на матч с Норвегией – я не Месси и не Пеле, но почувствовал себя использованным»
7сегодня, 09:04
Черданцев о «Спартаке»: «Барко и Жедсон мешают друг другу на поле, Маркиньос стал шахматной фигурой, которую вертят справа и слева. Тренерскому штабу пора определиться с позицией игроков»
22сегодня, 08:39
Митрофанов о судействе: «Количество ошибок уменьшается, количество исправленных ВАР – растет. Мы не так много анализируем качество футбола, так удобно – давайте все на судью спихнем»
10сегодня, 08:29
Матвей Кисляк: «У ЦСКА одна цель в каждом сезоне – чемпионство, весна покажет, в гонке мы или нет. Хотим брать три очка в каждой игре»
11сегодня, 08:25
Эракович об РПЛ: «Зенит» выиграет, уверен. Мы лучшая команда российского футбола»
45сегодня, 08:12
Ко всем новостям
Последние новости
Александр Мостовой: «Готов работать в «Спартаке» даже пятым-шестым помощником. Федоров без диплома пришел и с ходу завоевал два Кубка Гагарина, потому что люди играли на высшем уровне»
23 минуты назад
Семак о Кузяеве и «Зените»: «Разговоры с ним были, но дальше дело не зашло. Возможно, попадет к нам после «Рубина»
19 минут назад
Иван Обляков: «Даже в 40 лет продолжу играть, если травм не будет. Почему бы и нет?»
313 минут назад
Руни о Роналду: «У него особый менталитет, превосходящий все, что я видел в футболе. Меня никогда не волновали индивидуальные награды, а Криштиану хотел всего»
116 минут назад
Вингер «Зенита» Энрике: «Будем играть так же, как с «Краснодаром», надеюсь. Настраиваемся только на хороший результат»
223 минуты назад
Экс-судья Вилков о пожизненном отстранении: «Обиды на кого‑то не держу. Я счастливый человек, отсудил 175 игр в РПЛ, не каждому это дано»
541 минуту назад
Фермин о «Барсе»: «Первый день в «Ла Масии» был худшим в моей жизни – я впервые покинул дом и много плакал. Клуб сказал, что это мой последний шанс»
746 минут назад
Семак о матче с «Оренбургом»: «Недооценки точно нет, с любым соперником игра проходит напряженно. Вся борьба в чемпионате еще впереди»
451 минуту назад
Уэйн Руни: «Большая часть успеха «Манчестер Юнайтед» была связана с игрой на PSP. Благодаря этому мы больше общались»
57 минут назад
Фонбет Кубок России. Путь регионов. 4-й раунд. «Иркутск» против «Челябинска», «Амкал» встретится с «Енисеем», «КАМАЗ» примет костромской «Спартак»
58сегодня, 09:04