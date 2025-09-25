  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Иванов рассудит игру ЦСКА – «Балтика» в 10-м туре РПЛ. Мешков назначен на матч «Крылья Советов» – «Динамо»
2

Иванов рассудит игру ЦСКА – «Балтика» в 10-м туре РПЛ. Мешков назначен на матч «Крылья Советов» – «Динамо»

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 10-го тура Мир Российской Премьер-лиги.

26 сентября (пятница)

«Крылья Советов» – «Динамо» Москва: судья – Виталий Мешков. Помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Владислав Целовальников; ВАР – Василий Казарцев; АВАР – Вера Опейкина; инспектор – Сергей Лапочкин.

27 сентября (суббота)

«Ахмат» – «Акрон»: судья – Евгений Кукуляк. Помощники судьи – Дмитрий Мосякин, Андрей Болотенков; резервный судья – Антон Анопа; ВАР – Павел Шадыханов; АВАР – Алексей Сухой; инспектор – Вячеслав Харламов.

«Локомотив» – «Рубин»: судья – Ян Бобровский. Помощники судьи – Алексей Стипиди, Адлан Хатуев; резервный судья – Михаил Черемных; ВАР – Кирилл Левников; АВАР – Вера Опейкина; инспектор – Юрий Баскаков.

«Ростов» – «Краснодар»: судья – Егор Егоров. Помощники судьи – Максим Гаврилин, Алексей Ермилов; резервный судья – Иван Сараев; ВАР – Владимир Москалев; АВАР – Антон Фролов; инспектор – Эдуард Малый.

«Зенит» – «Оренбург»: судья – Инал Танашев. Помощники судьи – Андрей Образко, Михаил Иванов; резервный судья – Максим Перезва; ВАР – Сергей Цыганок; АВАР – Артем Чистяков; инспектор – Сергей Мацюра.

28 сентября (воскресенье)

ЦСКА – «Балтика»: судья – Сергей Иванов. Помощники судьи – Алексей Лунев, Варанцо Петросян; резервный судья – Юрий Карпов; ВАР – Андрей Фисенко; АВАР – Роман Сафьян; инспектор – Алексей Резников.

«Динамо» Махачкала – «Сочи»: судья – Иван Абросимов. Помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Егор Болховитин; резервный судья – Сергей Чебан; ВАР – Сергей Карасев; АВАР – Роман Галимов; инспектор – Виктор Кулагин.

«Спартак» – «Пари НН»: судья – Рафаэль Шафеев. Помощники судьи – Игорь Демешко, Александр Туркин; резервный судья – Ранэль Зияков; ВАР – Евгений Буланов; АВАР – Антон Фролов; инспектор – Александр Гончар.

Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?64964 голоса
Усман ДембелеУсман Дембеле
ВитиньяВитинья
ПедриПедри
РафиньяРафинья Диас
Мохамед СалахМохамед Салах
Ашраф ХакимиАшраф Хакими
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Джанлуиджи ДоннаруммаДжанлуиджи Доннарумма
Жоау НевешЖоау Невеш
Кто-то другойЗолотой мяч
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт РФС
logoПари НН
logoОренбург
logoБалтика
logoсудьи
logoСочи
logoКрылья Советов
logoРФС
logoЛокомотив
logoСпартак
logoСергей Сергеевич Иванов
logoВиталий Мешков
logoЦСКА
Рафаэль Шафеев
Егор Егоров
logoЯн Бобровский
logoпремьер-лига Россия
logoРубин
logoДинамо Махачкала
logoЗенит
logoАхмат
logoДинамо Москва
Евгений Кукуляк
logoКраснодар
logoРостов
logoАкрон
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Брейдо о внучке Гинера на CSKA TV: «Мы долго искали девушку с большим красно-синим сердцем, знанием истории ЦСКА. Саша росла и набиралась опыта, и вдруг все стало очевидно»
410 минут назад
Сакич об опоздании Станковича на тренировку «Спартака»: «Он задержался не из‑за холода, мы кое‑что обсуждали. Наш главный тренер всегда первый во всем»
737 минут назад
УЕФА примет решение по Израилю на следующей неделе. За отстранение выступает «подавляющее большинство» членов исполкома (The Times)
7145 минут назад
Новые связи: Левандовски и Кейн – кто их объединил? Раскройте свежие пары в «Комбо»!
сегодня, 12:00Тесты и игры
Митрофанов об ужесточении лимита: «Это один из инструментов развития футбола, прежде всего детско-юношеского. Дегтярев хочет вывести наш спорт на более высокий уровень»
29сегодня, 11:59
Внучка Гинера стала ведущей на CSKA TV. В дебютном ролике она спрашивала болельщиков, как долго они болеют за клуб
35сегодня, 11:51Видео
Хакими назвал обвинения в изнасиловании самой большой ложью о себе: «Люди продолжают врать, это причиняет боль моей семье и детям. Я был готов помочь следствию, в отличие от той, кто обвинил меня»
7сегодня, 11:36
Булыкин о Shaman: «Не вижу ничего плохого, если он споет «Я русский» перед матчем РПЛ или сборной. Почему нет?»
88сегодня, 11:09
Тренер «Ростова» Осинов: «Не сказал бы, что игра «Балтики» на футбол похожа – все поставлено на борьбу, нам пришлось подстроиться. Если им такой футбол приносит очки, почему нет?»
5сегодня, 10:57
Сычев о Соболеве: «Эпатажная персона, но его игра хуже от этого не становится – столько голов забил, ответил хейтерам делом. Не понимаю, почему к Александру такое отношение»
16сегодня, 10:46
Ко всем новостям
Последние новости
Фонбет Кубок России. Путь регионов. 4-й раунд. «Иркутск» проиграл «Челябинску», «Амкал» встретится с «Енисеем», «КАМАЗ» примет костромской «Спартак»
596 минут назад
Рамос не забил пенальти в стиле Паненки в матче с «Толукой» при счете 1:0 в пользу «Монтеррея». Команда испанца в итоге проиграла 2:6
110 минут назад
Шнякин и Журавель прокомментируют матч «Спартака» с «Пари НН» в 10-м туре РПЛ. Трушечкин и Жичкин – игру ЦСКА и «Балтики», Черданцев – встречу «Локо» и «Рубина»
322 минуты назад
102 фаната «Ромы», включая двух несовершеннолетних, были задержаны перед матчем с «Ниццей» в ЛЕ. 13 человек предстанут перед судом, остальным на полгода запретят въезд в Приморские Альпы (RMC Sport)
126 минут назад
Дивеев вернулся в общую группу ЦСКА после ОРВИ: «Успел соскучиться по тренировкам. Берегите себя в этот сезон простуд»
245 минут назад
Де Дзерби о Веа: «Недооцененный игрок. Тимоти равен 2-3 футболистам благодаря физике, интеллекту и умению адаптироваться. Он может играть где угодно»
147 минут назад
«Уфа» можно оспорить результат матча с «Фанкомом» в Кубке из-за участия дисквалифицированного Федчука. Воспитанник «Спартака» отстранен на год за несоблюдение решения CAS
555 минут назад
Милошевич о натурализации Тикнизяна в Сербии: «Многие думают, что это главная беда сербского футбола. Вопрос, какого качества приезжают легионеры и почему занимают места наших воспитанников»
4сегодня, 12:09
Погребняк о Батракове: «Не думаю, что он уже готов к Европе. Слишком рано»
6сегодня, 12:01
Руководство «Боруссии» провело беседу с Нмечей из-за поста о смерти активиста Кирка. Хавбек должен будет впредь согласовывать публикации с клубом (Bild)
6сегодня, 11:55