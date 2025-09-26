Семин про Карпина: «Время для адаптации уже прошло. Должен быть результат»
Юрий Семин считает, что Валерию Карпину пора давать хороший результат.
– Можно сказать, что Карпин начал исправлять ситуацию в «Динамо»?
– Об этом скажут игры этого и дальнейшего тура. Сейчас сложно оценить.
Мне кажется, что адаптация и время для адаптации уже прошло. И должен быть результат. Если сейчас не будет результата, то не будет и удачного выступления в конечном итоге. Я думаю, что время знакомств уже прошло, – сказал бывший главный тренер «Локомотива».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
