  • «Англикосы всегда были обычными флибустьерами – жадными, наглыми, без границ в средствах достижения целей. А цель их – гибель России и ее истории». Валуев о переименовании трофея Яшина
28

«Англикосы всегда были обычными флибустьерами – жадными, наглыми, без границ в средствах достижения целей. А цель их – гибель России и ее истории». Валуев о переименовании трофея Яшина

Николай Валуев возмущен предложением англичан переименовать трофеи имени Яшина.

«Англикосы всегда были обычными флибустьерами во всем. Жадными, наглыми и без границ в средствах достижения своих целей.

А цель их – гибель России и ее истории. Это не дает покоя им уже века», – сказал депутат Государственной думы.

Представители Англии предложили переименовать трофей имени Яшина на исполкоме УЕФА (Sport24)

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «РБ Спорт»
