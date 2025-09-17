«Англикосы всегда были обычными флибустьерами – жадными, наглыми, без границ в средствах достижения целей. А цель их – гибель России и ее истории». Валуев о переименовании трофея Яшина
Николай Валуев возмущен предложением англичан переименовать трофеи имени Яшина.
«Англикосы всегда были обычными флибустьерами во всем. Жадными, наглыми и без границ в средствах достижения своих целей.
А цель их – гибель России и ее истории. Это не дает покоя им уже века», – сказал депутат Государственной думы.
Представители Англии предложили переименовать трофей имени Яшина на исполкоме УЕФА (Sport24)
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «РБ Спорт»
