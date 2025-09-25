Джефф Монсон: «Израиль совершает геноцид и не имеет права получать приглашений в ООН. Но спортсмены к этому не причастны, почему они должны быть отстранены?»

Джефф Монсон выступил против отстранения израильских спортсменов.

Ранее сообщалось , что УЕФА примет решение по поводу возможного бана израильских команд на следующей неделе. За отстранение выступает «подавляющее большинство» членов исполкома организации.

«Израиль совершает геноцид, и, на мой взгляд, они не имеют права получать приглашений в ООН или участвовать в политических дискуссиях. Они должны быть наказаны, запрещены, к ним могут быть применены любые экономические санкции.

Но я на 100% согласен с мнением, что политика не должна вмешиваться в спорт. Спортсмены не совершают этот геноцид, так почему же они должны быть отстранены от участия в международных соревнованиях?

Я все еще верю, что атлеты не причастны к этой политической катастрофе, к этому геноциду против палестинцев. Спортсмены не должны быть наказаны за их деятельность. Они не политики», – сказал депутат Курултая Республики Башкортостан и бывший боец ММА Джефф Монсон.

