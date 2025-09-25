Фото
1

17-летний Нгумоа подписал первый профессиональный контракт с «Ливерпулем»

Рио Нгумоа подписал первый профессиональный контракт с «Ливерпулем».

По информации инсайдера Фабрицио Романо, соглашение рассчитано до 2028 года.

Вингер перешел в академию «красных» в сентябре 2024 года из «Челси».

На счету 17-летнего игрока 5 матчей за первую команду «Ливерпуля». Последним был матч Кубка английской лиги против «Саутгемптона» (2:1) во вторник.

В прошлом месяце он дебютировал в АПЛ в 16 лет, забив победный гол против «Ньюкасла» на 100-й минуте (3:2). Несколько недель спустя игрок сборной Англии U19 впервые сыграл в еврокубках, выйдя на замену в матче Лиги чемпионов против «Атлетико» (3:2).

В сезоне-2024/25 Нгумоа выступал за команды «красных» до 18, 19 и до 21 года, а в январе этого года состоялся его дебют в Кубке Англии против «Аккрингтон Стэнли» (4:0).

Подробная статистика Рио доступна по ссылке.

Фото: liverpoolfc.com

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт «Ливерпуля»
logoЛиверпуль
logoпремьер-лига Англия
logoРио Нгумоа
logoсборная Англии U-19
logoЧелси
