  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Нгумоа – второй игрок, забивший победный гол в АПЛ в 16 лет. Руни сделал это, будучи на 1 день моложе
36

Нгумоа – второй игрок, забивший победный гол в АПЛ в 16 лет. Руни сделал это, будучи на 1 день моложе

Рио Нгумоа стал вторым игроком, забившим победный гол в АПЛ в 16 лет.

Вингер «Ливерпуля» принес своей команде победу над «Ньюкаслом» (3:2), отличившись на 100-й минуте матча 2-го тура чемпионата Англии. Он сделал это в возрасте 16 лет и 361 дня.

Рекорд принадлежит Уэйну Руни, который забил первый победный гол в Премьер-лиге в 16 лет и 360 дней – за «Эвертон». 

Нгумоа перешел в «Ливерпуль» из «Челси» летом 2024 года. Матч с «Ньюкаслом» стал для него вторым на взрослом уровне.

16-летний Нгумоа из «Ливерпуля» забил победный мяч «Ньюкаслу» на 100-й минуте – после выхода на 96-й. Это первый гол вингера на взрослом уровне

👉 Проверить очки в Фэнтези АПЛ / Создать команду в Фэнтези АПЛ – Нгумоа можно купить за 5 млн

Увольнять ли Семака?44988 голосов
Да, прямо сейчасАртем Дзюба
Да, но позжеРоберто Манчини
Нет, сезон должен доработатьСергей Семак
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Opta Sports
logoпремьер-лига Англия
logoРио Нгумоа
logoЛиверпуль
logoНьюкасл
logoУэйн Руни
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
«Мне не нравятся симуляции, тебя еле задели, а падаешь, будто убийственно ушатали. Как тренер могу понять, как мужчина – никогда». Мастер спорта по боксу Степанов о футболистах
67 минут назад
«Челси» предложил 50 млн евро за Фермина. Продажа решит все проблемы «Барсы» с фэйр-плей (Diario Sport)
2226 минут назад
Директор «Пари НН» Удальцов о готовности Мостового возглавить команду: «Ему правильно начать с команд поменьше статусом. У нас место тренера не вакантно»
1231 минуту назад
Аморим об отсутствии еврокубков: «МЮ» не готов играть и в АПЛ, и в Европе. Команде нужно время, чтобы построить фундамент»
4445 минут назад
Фанатам «Марселя» запретили посещать матч с «Лионом». Их не пустят на стадион и в центр города в день игры
658 минут назад
Дзюба о «Спартаке»: «Хотели бы трофей, позвали бы Черчесова – фундаментальный человек, знает, что такое выигрывать. В клубах много нефутбольных людей, которым важнее подковерные дела»
9059 минут назад
Чуквуэмека перешел в «Боруссию» из «Челси» за 25 млн евро c бонусами. Контракт – до 2030 года
20сегодня, 12:11Фото
«Ювентус» предложил «Ньюкаслу» Влаховича за 30 млн евро. «Сорокам» форвард не интересен
23сегодня, 11:44
Парфенов о Батракове: «Раньше такие игроки появлялись каждый год и не в одной команде, это было нормой. Для последнего времени это событие»
61сегодня, 11:28
Дзюба об РПЛ: «В еврокубки в таком состоянии лучше не возвращаться. Нас там вынесут»
55сегодня, 11:18
Ко всем новостям
Последние новости
«Челси» надеется договориться о трансфере Гарначо до конца недели, «МЮ» отклонил несколько предложений и требует 50 млн евро. Контракт с вингером согласован (talkSPORT)
313 минут назад
Федор Смолов встретился с игроками BetBoom Team по Доте: «Будем вместе готовиться к Инту»
226 минут назад
Пенья продлил контракт с «Барсой» до 2029-го. Сегодня объявят об аренде в «Эльче», это позволит зарегистрировать Шченсного (Mundo Deportivo)
146 минут назад
«Кристал Пэлас» близок к покупке Пино из «Вильярреала» за 50 млн евро
8сегодня, 12:15
Палмер пропустил тренировку «Челси». С «Вест Хэмом» он не играл из-за травмы паха
5сегодня, 12:03
Пети об «Арсенале»: «Они обыграли «МЮ» в отвратительном матче, но набрали три очка. Сака слишком изолирован справа, а Эдегор – единственный истинный плеймейкер, им нужно еще 1-2 подписания»
13сегодня, 11:57
«Локо» отклонил три предложения «Коджаелиспора» по аренде Ньямси. Клуб рассматривает только продажу защитника («Мутко против»)
7сегодня, 11:32
Агент Барриоса о желании хавбека вернуться в Колумбию: «Эта информация неправдива»
3сегодня, 11:02
«Ахмат» – «Рубин». Онлайн-трансляция начнется в 20:45
сегодня, 10:35
Глава «Зенита» Медведев о Дугласе в расширенном списке сборной Бразилии: «Ждем юридического заключения»
27сегодня, 10:27