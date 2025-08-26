Нгумоа – второй игрок, забивший победный гол в АПЛ в 16 лет. Руни сделал это, будучи на 1 день моложе

Рио Нгумоа стал вторым игроком, забившим победный гол в АПЛ в 16 лет.

Вингер «Ливерпуля» принес своей команде победу над «Ньюкаслом» (3:2), отличившись на 100-й минуте матча 2-го тура чемпионата Англии. Он сделал это в возрасте 16 лет и 361 дня.

Рекорд принадлежит Уэйну Руни, который забил первый победный гол в Премьер-лиге в 16 лет и 360 дней – за «Эвертон».

Нгумоа перешел в «Ливерпуль» из «Челси» летом 2024 года. Матч с «Ньюкаслом» стал для него вторым на взрослом уровне.

