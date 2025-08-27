Терри о Нгумоа и «Челси»: «Жаль, что мы его потеряли – он фантастический игрок с яркой индивидуальностью. После Азара и Джо Коула стало мало таких интересных футболистов»

Джон Терри сожалеет об уходе Рио Нгумоа из «Челси».

Ранее 16-летний вингер принес «Ливерпулю» победу, забив на 100-й минуте в игре с «Ньюкаслом » (3:2). Это был второй официальный матч игрока на взрослом уровне.

Нгумоа перешел в мерсисайдский клуб из «Челси» летом 2024 года.

«Я все еще поддерживаю с ним связь, он просто фантастический игрок.

За эти годы академия потеряет еще много игроков. Но всегда найдется тот, о ком думаешь: «Мне немного жаль, что мы его упустили».

Он был очень уверенным в себе игроком, отбирал мяч сзади, обладал яркой индивидуальностью.

Таких интересных игроков, как он, сейчас не так много. Со времен [Эдена] Азара и Джо Коула … Думаю, футбол стал немного пресным и слишком тактическим. Но Рио проявил свои способности в академии, и, к сожалению, мы его потеряли», – сказал экс-защитник «Челси».

16-летний вундеркинд «Ливерпуля» вырвал победу на 100-й минуте! Пришел из «Челси» – по пути Салаха