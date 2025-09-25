Сакич об опоздании Станковича на тренировку «Спартака»: «Он задержался не из‑за холода, мы кое‑что обсуждали. Наш главный тренер всегда первый во всем»

Ненад Сакич объяснил причину опоздания Деяна Станковича на тренировку «Спартака».

«Наш главный тренер всегда первый во всем. Так что он задержался не из‑за холода. Мы задержались, потому что кое‑что обсуждали. Что касается холодов, мы тоже приехали не из южной страны и к этому привыкли.

Не думаю, что можно говорить о сюрпризах [от «Пари НН»]. Мы прекрасно знаем, как играет соперник. А они – как играем мы. В этом отношении равенство. Каждый матч – новая история, каждая игра что‑то новое принесет», – сказал тренер «Спартака».

«Спартак » примет «Пари НН» 28 сентября в 10-м туре Мир РПЛ . Красно-белые занимают 6-е место в таблице с 15 очками.