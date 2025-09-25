  • Спортс
  • Шнякин и Журавель прокомментируют матч «Спартака» с «Пари НН» в 10-м туре РПЛ. Трушечкин и Жичкин – игру ЦСКА и «Балтики», Черданцев – встречу «Локо» и «Рубина»
3

Шнякин и Журавель прокомментируют матч «Спартака» с «Пари НН» в 10-м туре РПЛ. Трушечкин и Жичкин – игру ЦСКА и «Балтики», Черданцев – встречу «Локо» и «Рубина»

Стали известны комментаторы матчей 10-го тура Мир РПЛ.

26 сентября (пятница)

«Крылья Советов» – «Динамо» Москва: Александр Неценко, Петр Коптев («Матч Премьер», 17:55)

27 сентября (суббота)

«Ахмат» – «Акрон»: Тимур Журавель, Адам Ахмадов («Матч Премьер»,13:55)

«Локомотив» – «Рубин»: Георгий Черданцев, Александр Аксенов («Матч Премьер», 16:25)

«Ростов» – «Краснодар»: Константин Генич («Матч Премьер», 18:55)

«Зенит» – «Оренбург»: Михаил Крестинин, Алексей Петровский («Матч ТВ», «Матч Премьер», 19:15)

28 сентября (воскресенье)

ЦСКА – «Балтика»: Роман Трушечкин, Дмитрий Жичкин («Матч Премьер», 14:25)

«Динамо» Махачкала – «Сочи»: Михаил Моссаковский («Матч Премьер», 16:55)

«Спартак» – «Пари НН»: Дмитрий Шнякин, Тимур Журавель («Матч Премьер», 19:00)

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала трансляций – московское.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
