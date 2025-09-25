Шнякин и Журавель прокомментируют матч «Спартака» с «Пари НН» в 10-м туре РПЛ. Трушечкин и Жичкин – игру ЦСКА и «Балтики», Черданцев – встречу «Локо» и «Рубина»
Стали известны комментаторы матчей 10-го тура Мир РПЛ.
26 сентября (пятница)
«Крылья Советов» – «Динамо» Москва: Александр Неценко, Петр Коптев («Матч Премьер», 17:55)
27 сентября (суббота)
«Ахмат» – «Акрон»: Тимур Журавель, Адам Ахмадов («Матч Премьер»,13:55)
«Локомотив» – «Рубин»: Георгий Черданцев, Александр Аксенов («Матч Премьер», 16:25)
«Ростов» – «Краснодар»: Константин Генич («Матч Премьер», 18:55)
«Зенит» – «Оренбург»: Михаил Крестинин, Алексей Петровский («Матч ТВ», «Матч Премьер», 19:15)
28 сентября (воскресенье)
ЦСКА – «Балтика»: Роман Трушечкин, Дмитрий Жичкин («Матч Премьер», 14:25)
«Динамо» Махачкала – «Сочи»: Михаил Моссаковский («Матч Премьер», 16:55)
«Спартак» – «Пари НН»: Дмитрий Шнякин, Тимур Журавель («Матч Премьер», 19:00)
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала трансляций – московское.
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?64988 голосов
Усман Дембеле
Витинья
Педри
Рафинья
Мохамед Салах
Ашраф Хакими
Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе
Джанлуиджи Доннарумма
Жоау Невеш
Кто-то другой
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости